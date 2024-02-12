Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51

Количество отравившихся бургерами в Дальнереченске (Приморский край) увеличилось до 51. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Количество обратившихся за медицинской помощью на сегодняшний день увеличилось с 31 до 51 человек», — передают информацию ведомства РИА Новости. Уточняется, что всем пострадавшим проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя.
Ранее с признаками отравления в больницу обратился 31 человек. Все они питались в бургерной «М-Бургер». В ходе проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в заведении, из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла.
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