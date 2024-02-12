12 февраля 2024

Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество отравившихся бургерами в Дальнереченске (Приморский край) увеличилось до 51. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Количество обратившихся за медицинской помощью на сегодняшний день увеличилось с 31 до 51 человек», — передают информацию ведомства РИА Новости. Уточняется, что всем пострадавшим проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя.

Ранее с признаками отравления в больницу обратился 31 человек. Все они питались в бургерной «М-Бургер». В ходе проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в заведении, из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла.

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Количество отравившихся бургерами в Дальнереченске (Приморский край) увеличилось до 51. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Количество обратившихся за медицинской помощью на сегодняшний день увеличилось с 31 до 51 человек», — передают информацию ведомства РИА Новости. Уточняется, что всем пострадавшим проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя. Ранее с признаками отравления в больницу обратился 31 человек. Все они питались в бургерной «М-Бургер». В ходе проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в заведении, из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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