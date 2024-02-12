Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51

13 февраля 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Количество отравившихся бургерами в Дальнереченске (Приморский край) увеличилось до 51. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Количество обратившихся за медицинской помощью на сегодняшний день увеличилось с 31 до 51 человек», — передают информацию ведомства РИА Новости. Уточняется, что всем пострадавшим проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя. Ранее с признаками отравления в больницу обратился 31 человек. Все они питались в бургерной «М-Бургер». В ходе проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в заведении, из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла.

Количество отравившихся бургерами в Дальнереченске (Приморский край) увеличилось до 51. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Количество обратившихся за медицинской помощью на сегодняшний день увеличилось с 31 до 51 человек», — передают информацию ведомства РИА Новости. Уточняется, что всем пострадавшим проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя. Ранее с признаками отравления в больницу обратился 31 человек. Все они питались в бургерной «М-Бургер». В ходе проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в заведении, из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла.