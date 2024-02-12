Отдых горнолыжников в ЯНАО станет еще комфортнее

На горнолыжном комплексе «Октябрьский» в Лабытнанги (ЯНАО) построят модульное здание для детей и гостей комплекса, сообщает глава города Марина Трескова. Власти уже заключили подрядный договор. Площадь объекта — более 500 кв. м. К приему посетителей корпус будет готов в следующем сезоне.
«Отдых на нашем ГЛК „Октябрьский“ в скором времени станет еще комфортнее. Мы заключили договор на строительство нового модульного здания для детей, занимающихся горнолыжным спортом и гостей комплекса», — сообщает Марина Трескова в своем telegram-канале.
В здании площадью более 500 м² планируют разместить не только раздевалки и тренажерный зал. «При поддержке Дмитрия Артюхова оборудуем тренерскую, создадим комфортные зоны для выдачи инвентаря и отдыха, буфет, медицинский кабинет», — уточняет автор сообщения. Строительство начнется весной. К приему горнолыжников корпус будет готов уже в следующем сезоне.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала заключили с инвесторами концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса в окрестностях Харпа, сообщается на сайте правительства округа. Неотъемлемая часть проекта — строительство аэропортового комплекса в Салехарде.
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