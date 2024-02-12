Происшествия Пожары МЧС России заявило о ликвидации пожара, где погибла курганская семья 13 февраля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 + Курганские пожарные ликвидировали пожар, в котором погибла семья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек В МЧС России заявили о ликвидации пожара в деревне Галаево Курганской области. Ранее из-за возгорания погибла семья из пяти человек. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В Курганской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — указано в посте канала. В деревне Галаево в пожаре погибла семья. На месте работали 22 специалиста и 9 единиц техники. Спасатели продолжают тушить пожар. На момент прибытия первого пожарного подразделения продолжала гореть веранда и кровля жилого дома открытым огнем. Позднее СУ СК возбудил уголовное дело после гибели в огне курганской многодетной семьи. По предварительной причине пожар произошел из-за неисправности печи. В МЧС России заявили о ликвидации пожара в деревне Галаево Курганской области. Ранее из-за возгорания погибла семья из пяти человек. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В Курганской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — указано в посте канала. В деревне Галаево в пожаре погибла семья. На месте работали 22 специалиста и 9 единиц техники. Спасатели продолжают тушить пожар. На момент прибытия первого пожарного подразделения продолжала гореть веранда и кровля жилого дома открытым огнем. Позднее СУ СК возбудил уголовное дело после гибели в огне курганской многодетной семьи. По предварительной причине пожар произошел из-за неисправности печи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям