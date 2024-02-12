МЧС России заявило о ликвидации пожара, где погибла курганская семья

В МЧС России заявили о ликвидации пожара в деревне Галаево Курганской области. Ранее из-за возгорания погибла семья из пяти человек. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«В Курганской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — указано в посте канала.
В деревне Галаево в пожаре погибла семья. На месте работали 22 специалиста и 9 единиц техники. Спасатели продолжают тушить пожар. На момент прибытия первого пожарного подразделения продолжала гореть веранда и кровля жилого дома открытым огнем. Позднее СУ СК возбудил уголовное дело после гибели в огне курганской многодетной семьи. По предварительной причине пожар произошел из-за неисправности печи.
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