12 февраля 2024

МЧС России заявило о ликвидации пожара, где погибла курганская семья

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
Курганские пожарные ликвидировали пожар, в котором погибла семья Фото:
новость из сюжета
В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

В МЧС России заявили о ликвидации пожара в деревне Галаево Курганской области. Ранее из-за возгорания погибла семья из пяти человек. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«В Курганской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — указано в посте канала.

В деревне Галаево в пожаре погибла семья. На месте работали 22 специалиста и 9 единиц техники. Спасатели продолжают тушить пожар. На момент прибытия первого пожарного подразделения продолжала гореть веранда и кровля жилого дома открытым огнем. Позднее СУ СК возбудил уголовное дело после гибели в огне курганской многодетной семьи. По предварительной причине пожар произошел из-за неисправности печи.

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В МЧС России заявили о ликвидации пожара в деревне Галаево Курганской области. Ранее из-за возгорания погибла семья из пяти человек. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В Курганской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — указано в посте канала. В деревне Галаево в пожаре погибла семья. На месте работали 22 специалиста и 9 единиц техники. Спасатели продолжают тушить пожар. На момент прибытия первого пожарного подразделения продолжала гореть веранда и кровля жилого дома открытым огнем. Позднее СУ СК возбудил уголовное дело после гибели в огне курганской многодетной семьи. По предварительной причине пожар произошел из-за неисправности печи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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