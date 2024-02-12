В Тюмени уволен высокопоставленный силовик

Заместитель начальника УМВД по Тюменской области Максим Ежов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информация о силовике также исчезла с официального сайта ведомства.
«Максим Ежов больше не является сотрудником УМВД по Тюменской области. Он оставил должность заместителя начальника управления, которую занимал с 2022 года», — сообщил источник агентства на условиях анонимности.
Информация о Ежове также исчезла с официального сайта УМВД России по Тюменской области. Там указано, что врио заместителя начальника областного главка назначен Юрий Лапухин.
Ранее агентство писало о том, что в ноябре 2023 года начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Алексей Похиленко оставил должность. Другой высокопоставленный силовик, бывший заместитель начальника уголовного розыска областного главка Павел Робакидзе, 12 февраля возглавил департамент безопасности жизнедеятельности мэрии Тюмени.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.