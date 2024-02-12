12 февраля 2024

В Тюмени уволен высокопоставленный силовик

В Тюмени уволен заместитель начальника областного УМВД Максим Ежов
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Ежов занимал пост заместителя начальника УМВД России по Тюменской области с 2022 года Фото:

Заместитель начальника УМВД по Тюменской области Максим Ежов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информация о силовике также исчезла с официального сайта ведомства.

«Максим Ежов больше не является сотрудником УМВД по Тюменской области. Он оставил должность заместителя начальника управления, которую занимал с 2022 года», — сообщил источник агентства на условиях анонимности.

Информация о Ежове также исчезла с официального сайта УМВД России по Тюменской области. Там указано, что врио заместителя начальника областного главка назначен Юрий Лапухин.

Ранее агентство писало о том, что в ноябре 2023 года начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Алексей Похиленко оставил должность. Другой высокопоставленный силовик, бывший заместитель начальника уголовного розыска областного главка Павел Робакидзе, 12 февраля возглавил департамент безопасности жизнедеятельности мэрии Тюмени.

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Заместитель начальника УМВД по Тюменской области Максим Ежов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информация о силовике также исчезла с официального сайта ведомства. «Максим Ежов больше не является сотрудником УМВД по Тюменской области. Он оставил должность заместителя начальника управления, которую занимал с 2022 года», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. Информация о Ежове также исчезла с официального сайта УМВД России по Тюменской области. Там указано, что врио заместителя начальника областного главка назначен Юрий Лапухин. Ранее агентство писало о том, что в ноябре 2023 года начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Алексей Похиленко оставил должность. Другой высокопоставленный силовик, бывший заместитель начальника уголовного розыска областного главка Павел Робакидзе, 12 февраля возглавил департамент безопасности жизнедеятельности мэрии Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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