Устроивший аварию пьяный машинист челябинского поезда избежал медосмотра

13 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Машинист приехал на работу пьяным и продолжил застолье в кабине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Столкновение поездов на челябинской станции Бердяуш Машинист поезда, устроивший аварию в Челябинской области, приехал на работу пьяным и избежал медосмотра. Вместо себя он отправил к фельдшеру помощника машиниста, сославшись на повышенное давление, а затем продолжил банкет в кабине. «Перед сменой 46-летний Андрей сообщил фельдшеру Валерию Ш., что не пройдет медосмотр из-за повышенного давления. Решение нашлось быстро: помощник машиниста А. прошел медосмотр за себя и Андрея. В итоге фельдшер внес записи в книгу учета и допустил мужчин к смене — сам Андрей продолжил пить алкоголь в кабине тепловоза», — пишет telegram-канал Baza. Во время работы машинист попытался проскочить на красный свет перед грузовым поездом, но не рассчитал расстояние. В итоге 12 вагонов сошли в рельсов. По данным издания, фельдшер уже написал заявление об увольнении. Он заявил следователям, что не догадывался о состоянии машиниста. Вместе с помощником машиниста они проходят по уголовному делу, которое возбуждено по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») в качестве свидетелей. Ранее URA.RU сообщало, что машинист тепловоза 12 февраля в 18:48 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулись два поезда, 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. В СКР подтвердили, что в крови машиниста нашли алкоголь. На ЮУЖД запущена проверка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Машинист поезда, устроивший аварию в Челябинской области, приехал на работу пьяным и избежал медосмотра. Вместо себя он отправил к фельдшеру помощника машиниста, сославшись на повышенное давление, а затем продолжил банкет в кабине. «Перед сменой 46-летний Андрей сообщил фельдшеру Валерию Ш., что не пройдет медосмотр из-за повышенного давления. Решение нашлось быстро: помощник машиниста А. прошел медосмотр за себя и Андрея. В итоге фельдшер внес записи в книгу учета и допустил мужчин к смене — сам Андрей продолжил пить алкоголь в кабине тепловоза», — пишет telegram-канал Baza. Во время работы машинист попытался проскочить на красный свет перед грузовым поездом, но не рассчитал расстояние. В итоге 12 вагонов сошли в рельсов. По данным издания, фельдшер уже написал заявление об увольнении. Он заявил следователям, что не догадывался о состоянии машиниста. Вместе с помощником машиниста они проходят по уголовному делу, которое возбуждено по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») в качестве свидетелей. Ранее URA.RU сообщало, что машинист тепловоза 12 февраля в 18:48 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулись два поезда, 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. В СКР подтвердили, что в крови машиниста нашли алкоголь. На ЮУЖД запущена проверка.