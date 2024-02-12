12 февраля 2024

Устроивший аварию пьяный машинист челябинского поезда избежал медосмотра

© Служба новостей «URA.RU»
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Машинист приехал на работу пьяным и продолжил застолье в кабине Фото:
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Столкновение поездов на челябинской станции Бердяуш

Машинист поезда, устроивший аварию в Челябинской области, приехал на работу пьяным и избежал медосмотра. Вместо себя он отправил к фельдшеру помощника машиниста, сославшись на повышенное давление, а затем продолжил банкет в кабине.

«Перед сменой 46-летний Андрей сообщил фельдшеру Валерию Ш., что не пройдет медосмотр из-за повышенного давления. Решение нашлось быстро: помощник машиниста А. прошел медосмотр за себя и Андрея. В итоге фельдшер внес записи в книгу учета и допустил мужчин к смене — сам Андрей продолжил пить алкоголь в кабине тепловоза», — пишет telegram-канал Baza.

Во время работы машинист попытался проскочить на красный свет перед грузовым поездом, но не рассчитал расстояние. В итоге 12 вагонов сошли в рельсов. По данным издания, фельдшер уже написал заявление об увольнении. Он заявил следователям, что не догадывался о состоянии машиниста. Вместе с помощником машиниста они проходят по уголовному делу, которое возбуждено по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») в качестве свидетелей.

Ранее URA.RU сообщало, что машинист тепловоза 12 февраля в 18:48 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулись два поезда, 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. В СКР подтвердили, что в крови машиниста нашли алкоголь. На ЮУЖД запущена проверка.

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Машинист поезда, устроивший аварию в Челябинской области, приехал на работу пьяным и избежал медосмотра. Вместо себя он отправил к фельдшеру помощника машиниста, сославшись на повышенное давление, а затем продолжил банкет в кабине. «Перед сменой 46-летний Андрей сообщил фельдшеру Валерию Ш., что не пройдет медосмотр из-за повышенного давления. Решение нашлось быстро: помощник машиниста А. прошел медосмотр за себя и Андрея. В итоге фельдшер внес записи в книгу учета и допустил мужчин к смене — сам Андрей продолжил пить алкоголь в кабине тепловоза», — пишет telegram-канал Baza. Во время работы машинист попытался проскочить на красный свет перед грузовым поездом, но не рассчитал расстояние. В итоге 12 вагонов сошли в рельсов. По данным издания, фельдшер уже написал заявление об увольнении. Он заявил следователям, что не догадывался о состоянии машиниста. Вместе с помощником машиниста они проходят по уголовному делу, которое возбуждено по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») в качестве свидетелей. Ранее URA.RU сообщало, что машинист тепловоза 12 февраля в 18:48 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулись два поезда, 12 грузовых вагонов сошли с рельсов. В СКР подтвердили, что в крови машиниста нашли алкоголь. На ЮУЖД запущена проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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