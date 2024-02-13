В челябинском селе заменили фото порноактрисы Саши Грей на местную девушку. Фото

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Пресс-конференция бывшей порноактрисы Саши Грей. Екатеринбург, грей саша, sasha grey
Саша Грей больше не красуется возле сельского управления образования Фото:

В селе Агаповка Челябинской области оперативно заменили фото порноактрисы Саши Грей на лицо местной девушки в образе Снегурочки. Об этом сообщили в соцсетях.

«Уже сегодня в обед на месте, где вчера красовалась заморская красавица, появилась новая версия Снегурочки, которая символизирует Зимнюю сельскую спартакиаду -2024. По словам жителей, теперь на фото — одна из местных девушек», — пишет паблик «МедиаЛайм Агаповка» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что фотография порноактрисы Саши Грей в народной одежде была использована в качестве образа Снегурочки. Инсталляцию разместили рядом с сельским управлением образования, она успела простоять неделю. После указания на явное сходство панель с лицом убрали.

В Агаповке заменили лицо Снегурочке
В Агаповке заменили лицо Снегурочке

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В селе Агаповка Челябинской области оперативно заменили фото порноактрисы Саши Грей на лицо местной девушки в образе Снегурочки. Об этом сообщили в соцсетях. «Уже сегодня в обед на месте, где вчера красовалась заморская красавица, появилась новая версия Снегурочки, которая символизирует Зимнюю сельскую спартакиаду -2024. По словам жителей, теперь на фото — одна из местных девушек», — пишет паблик «МедиаЛайм Агаповка» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что фотография порноактрисы Саши Грей в народной одежде была использована в качестве образа Снегурочки. Инсталляцию разместили рядом с сельским управлением образования, она успела простоять неделю. После указания на явное сходство панель с лицом убрали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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