Саша Грей больше не красуется возле сельского управления образования Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В селе Агаповка Челябинской области оперативно заменили фото порноактрисы Саши Грей на лицо местной девушки в образе Снегурочки. Об этом сообщили в соцсетях.

«Уже сегодня в обед на месте, где вчера красовалась заморская красавица, появилась новая версия Снегурочки, которая символизирует Зимнюю сельскую спартакиаду -2024. По словам жителей, теперь на фото — одна из местных девушек», — пишет паблик «МедиаЛайм Агаповка» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что фотография порноактрисы Саши Грей в народной одежде была использована в качестве образа Снегурочки. Инсталляцию разместили рядом с сельским управлением образования, она успела простоять неделю. После указания на явное сходство панель с лицом убрали.