Боец СВО заступился за гостей «голой вечеринки» Ивлеевой

29 декабря 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Андрей Никитин сообщил, что нет ничего оскорбительного в вечеринке Анастасии Ивлеевой Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Российский военный, находящийся в зоне СВО, Андрей Никитин с позывным Фунт заступился за участников скандальной «голой вечеринки», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева в московском ночном клубе Mutabor. Он заявил, что мероприятие не имеет никакого отношения к спецоперации. «То есть претензия уровня „был замечен пьяным в баре“ (а что там еще делать и каким там надо быть?), а последствия каких-то фантастических масштабов», — заявил Никитин в своем telegram-канале. Он отметил, что вечеринка соответствовала тематике Mutabor. По его словам, подобные заведения созданы не для воспитания нравственности в гостях. Он подчеркнул, что нет ничего оскорбительного в наряде репера VACIO (Николая Васильева), который состоял из одного носка. Никитин отметил, что такой вид был бы эпатажным и скандальным в девяностых. Боец сообщил, что вечеринка не имела никакого отношения к спецоперации. Никитин также подчеркнул, что последствия, с которыми столкнулись артисты, выглядят как «внутритусовочная разборка с использованием силового ресурса и разгона моральной паники». В Москве 20 и 21 декабря в клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой. На мероприятие, посвященное презентации фото-проекта для журнала Playboy, пришли множество известных артистов, а дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Артисты, которые приняли участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их выступления. После вечеринки звезды начали извиняться. Так, журналистка и светская дива Ксения Собчак вслед за Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Лолитой извинилась за «голую вечеринку». Сама Ивлеева принесла извинения дважды. Юристы и социологи сообщили, что Анастасия Ивлеева не нарушила российское законодательство, организовав «голую вечеринку», а кампания, которая против нее развернулась, вредна для российского общества. Среди критиков, например, была директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая известна тем, что пишет доносы на блогеров. Она сообщила, что ФНС 26 декабря начала проверку в отношении блогера Ивлеевой, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский военный, находящийся в зоне СВО, Андрей Никитин с позывным Фунт заступился за участников скандальной «голой вечеринки», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева в московском ночном клубе Mutabor. Он заявил, что мероприятие не имеет никакого отношения к спецоперации. «То есть претензия уровня „был замечен пьяным в баре“ (а что там еще делать и каким там надо быть?), а последствия каких-то фантастических масштабов», — заявил Никитин в своем telegram-канале. Он отметил, что вечеринка соответствовала тематике Mutabor. По его словам, подобные заведения созданы не для воспитания нравственности в гостях. Он подчеркнул, что нет ничего оскорбительного в наряде репера VACIO (Николая Васильева), который состоял из одного носка. Никитин отметил, что такой вид был бы эпатажным и скандальным в девяностых. Боец сообщил, что вечеринка не имела никакого отношения к спецоперации. Никитин также подчеркнул, что последствия, с которыми столкнулись артисты, выглядят как «внутритусовочная разборка с использованием силового ресурса и разгона моральной паники». В Москве 20 и 21 декабря в клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой. На мероприятие, посвященное презентации фото-проекта для журнала Playboy, пришли множество известных артистов, а дресс-код предполагал минимальное количество одежды. Артисты, которые приняли участие в мероприятии, подверглись «культуре отмены»: с ними стали расторгать контракты и отменять их выступления. После вечеринки звезды начали извиняться. Так, журналистка и светская дива Ксения Собчак вслед за Филиппом Киркоровым, Димой Биланом и Лолитой извинилась за «голую вечеринку». Сама Ивлеева принесла извинения дважды. Юристы и социологи сообщили, что Анастасия Ивлеева не нарушила российское законодательство, организовав «голую вечеринку», а кампания, которая против нее развернулась, вредна для российского общества. Среди критиков, например, была директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая известна тем, что пишет доносы на блогеров. Она сообщила, что ФНС 26 декабря начала проверку в отношении блогера Ивлеевой, передает телеканал 360.