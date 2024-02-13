Конструктор и технолог предприятия «РТМТ» из Кургана, занимающегося производством трубопроводной арматуры, получили звания профессиональных инженеров страны. Об этом сообщается в группе завода в соцсети. Специалисты принимали участие в XXIV Всероссийском конкурсе «Инженер года-2023» в Москве.
«По результатам конкурса специалистам трудового коллектива Д. С. Ершову и А.О. Панову присвоено звание „Профессиональный инженер России“ с вручением соответствующего сертификата и знака. Вручение назначено на 27 февраля в Москве», — указано в письме Российского союза научных инженерных общественных объединений к предприятию «РТМТ». Документ размещен в группе завода в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что более 1300 сотрудников «Курганмашзавода» отметили за выполнение гособоронзаказа. По итогам 2023 года, 144 сотрудникам были вручены награды федерального уровня.
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