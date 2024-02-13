Работников курганского завода отметили на конкурсе «Инженер года» в Москве. Скрин

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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, инженер, завод, специалист, рабочий, цех, производство
Сотрудники предприятия «РТМТ» из Кургана стали профессиональными инженерами Фото:

Конструктор и технолог предприятия «РТМТ» из Кургана, занимающегося производством трубопроводной арматуры, получили звания профессиональных инженеров страны. Об этом сообщается в группе завода в соцсети. Специалисты принимали участие в XXIV Всероссийском конкурсе «Инженер года-2023» в Москве.

«По результатам конкурса специалистам трудового коллектива Д. С. Ершову и А.О. Панову присвоено звание „Профессиональный инженер России“ с вручением соответствующего сертификата и знака. Вручение назначено на 27 февраля в Москве», — указано в письме Российского союза научных инженерных общественных объединений к предприятию «РТМТ». Документ размещен в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что более 1300 сотрудников «Курганмашзавода» отметили за выполнение гособоронзаказа. По итогам 2023 года, 144 сотрудникам были вручены награды федерального уровня.

Инженеры
Инженеры

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Конструктор и технолог предприятия «РТМТ» из Кургана, занимающегося производством трубопроводной арматуры, получили звания профессиональных инженеров страны. Об этом сообщается в группе завода в соцсети. Специалисты принимали участие в XXIV Всероссийском конкурсе «Инженер года-2023» в Москве. «По результатам конкурса специалистам трудового коллектива Д. С. Ершову и А.О. Панову присвоено звание „Профессиональный инженер России“ с вручением соответствующего сертификата и знака. Вручение назначено на 27 февраля в Москве», — указано в письме Российского союза научных инженерных общественных объединений к предприятию «РТМТ». Документ размещен в группе завода в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что более 1300 сотрудников «Курганмашзавода» отметили за выполнение гособоронзаказа. По итогам 2023 года, 144 сотрудникам были вручены награды федерального уровня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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