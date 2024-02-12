12 февраля 2024

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев вмешался в дело сироты из Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в полпредстве по работе СМИ на протестных акциях. Екатеринбург, зайцев сергей
Сергей Зайцев поручил провести проверку по делу тюменского сироты Фото:

Заместитель Генерального прокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев поручил организовать проверку по делу тюменца, который, будучи сиротой, не получил от государства жилье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратура Тюменской области организовала проверку по публикациям в СМИ о нарушении жилищных прав сироты из Юргинского района. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Как ранее писало агентство, Алексей Ильичев из Юргинского района является сиротой, однако жилье от государства ему предоставлено не было. Причиной стало то, что более 20 лет назад за ним закрепили жилое помещение, в котором прогнил пол, отсутствовали окна, отопление и электричество. К ситуации также подключился председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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Заместитель Генерального прокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев поручил организовать проверку по делу тюменца, который, будучи сиротой, не получил от государства жилье. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратура Тюменской области организовала проверку по публикациям в СМИ о нарушении жилищных прав сироты из Юргинского района. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — рассказали URA.RU в ведомстве. Как ранее писало агентство, Алексей Ильичев из Юргинского района является сиротой, однако жилье от государства ему предоставлено не было. Причиной стало то, что более 20 лет назад за ним закрепили жилое помещение, в котором прогнил пол, отсутствовали окна, отопление и электричество. К ситуации также подключился председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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