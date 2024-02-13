Появилось видео допроса челябинского пьяного машиниста, устроившего сход поездов

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Вокзал. Курган, локомотив, тепловоз, вокзал, электровоз, ржд, поезд, тэм
На допросе машинист признал вину в случившемся (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Столкновение поездов на челябинской станции Бердяуш

В сети опубликовали видео допроса машиниста тепловоза, устроившего крупную аварию на станции Бердяуш (Челябинская область). По его словам, в течение дня он выпил «лишь 100 граммов коньяка» и доверился помощнику.

«Нарушил полностью должностную инструкцию. Доверился помощнику и при увеличении скорости произошло столкновение с поездом. В течение дня употребил 100 граммов коньяка», — рассказывает машинист на видео, опубликованном изданием «Baza».

На провокационный вопрос о количестве выпитого алкоголя машинист продолжил настаивать, что выпил всего 100 граммов. При этом он не стал снимать с себя ответственности за произошедшее.

Авария на путях произошла вечером 12 февраля. Один из поездов выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с другим составом. 12 грузовых вагонов из-за этого сошли с рельсов. При этом в столкновении пассажиры не пострадали. Спустя более полдня один из путей был восстановлен, по нему запущен первый поезд.

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В сети опубликовали видео допроса машиниста тепловоза, устроившего крупную аварию на станции Бердяуш (Челябинская область). По его словам, в течение дня он выпил «лишь 100 граммов коньяка» и доверился помощнику. «Нарушил полностью должностную инструкцию. Доверился помощнику и при увеличении скорости произошло столкновение с поездом. В течение дня употребил 100 граммов коньяка», — рассказывает машинист на видео, опубликованном изданием «Baza». На провокационный вопрос о количестве выпитого алкоголя машинист продолжил настаивать, что выпил всего 100 граммов. При этом он не стал снимать с себя ответственности за произошедшее. Авария на путях произошла вечером 12 февраля. Один из поездов выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с другим составом. 12 грузовых вагонов из-за этого сошли с рельсов. При этом в столкновении пассажиры не пострадали. Спустя более полдня один из путей был восстановлен, по нему запущен первый поезд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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