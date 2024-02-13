Появилось видео допроса челябинского пьяного машиниста, устроившего сход поездов

На допросе машинист признал вину в случившемся (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Столкновение поездов на челябинской станции Бердяуш

В сети опубликовали видео допроса машиниста тепловоза, устроившего крупную аварию на станции Бердяуш (Челябинская область). По его словам, в течение дня он выпил «лишь 100 граммов коньяка» и доверился помощнику.

«Нарушил полностью должностную инструкцию. Доверился помощнику и при увеличении скорости произошло столкновение с поездом. В течение дня употребил 100 граммов коньяка», — рассказывает машинист на видео, опубликованном изданием «Baza».

На провокационный вопрос о количестве выпитого алкоголя машинист продолжил настаивать, что выпил всего 100 граммов. При этом он не стал снимать с себя ответственности за произошедшее.

Авария на путях произошла вечером 12 февраля. Один из поездов выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с другим составом. 12 грузовых вагонов из-за этого сошли с рельсов. При этом в столкновении пассажиры не пострадали. Спустя более полдня один из путей был восстановлен, по нему запущен первый поезд.