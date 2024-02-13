Брат назвал беспределом задержание главы свердловского «Водоканала»

Задержание и. о. гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова является беспределом. Так арест чиновника URA.RU прокомментировал его брат Дмитрий Матафонов.
«Это точно беспредел, больше нечего сказать», — сказал родственник. По его словам, супруга задержанного знает о случившемся. «Про этот цирк многие знают», — добавил Матафонов. Ему неизвестно, где сейчас находится чиновник.
Дмитрий считает брата справедливым и порядочным человеком. «[Он] 20 лет спасал „Водоканал“ от развала, а сейчас такая награда», — резюмировал Матафонов.
О задержании Матафонова стало известно утром. Новую должность он получил лишь неделю назад. По предварительным данным, чиновника обвиняют в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Ему грозит лишение свободы на 12 лет. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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