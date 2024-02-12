Почему задержали директора «Водоканала» Первоуральска, проработавшего всего неделю

Нового директора первоуральского «Водоканала» задержали по подозрению во взятке

13 февраля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Сергей Матафонов был задержан на рабочем совещании в прокуратуре (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Врио директора «Водоканала» Первоуральска Сергей Матафонов был задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. «Задержанием Матафонова занимались сотрудники областного главка из управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП) и следователи Первоуральска», — пояснил собеседник агентства. По данным Ural Mash, Матафонова подозревают во взятке в 250 тысяч рублей. Деньги ему мог передать предприниматель, который занимался сантехническими работами. Другой инсайдер URA.RU добавил, что против Матафонова было возбуждено уголовное дело. Матафонов был назначен и. о. директора «Водоканала» Первоуральска 6 февраля. На этом посту он сменил Артура Гузаирова. В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой — ее либо нет, либо из-под кранов льется грязная вода. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии заявлял, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. Ранее на «Водоканал» было возбуждено два уголовных дела о халатности из-за аварий.

Врио директора «Водоканала» Первоуральска Сергей Матафонов был задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. «Задержанием Матафонова занимались сотрудники областного главка из управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП) и следователи Первоуральска», — пояснил собеседник агентства. По данным Ural Mash, Матафонова подозревают во взятке в 250 тысяч рублей. Деньги ему мог передать предприниматель, который занимался сантехническими работами. Другой инсайдер URA.RU добавил, что против Матафонова было возбуждено уголовное дело. Матафонов был назначен и. о. директора «Водоканала» Первоуральска 6 февраля. На этом посту он сменил Артура Гузаирова. В 2023 году жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой — ее либо нет, либо из-под кранов льется грязная вода. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии заявлял, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. Ранее на «Водоканал» было возбуждено два уголовных дела о халатности из-за аварий.