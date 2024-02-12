Какой срок грозит задержанному гендиректору свердловского «Водоканала»

Адвокат Краснов: директору «Водоканала» Первоуральска грозит 12 лет колонии

13 февраля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Нового гендиректора первоуральского «Водоканала» подозревают во взяточничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю Задержанному по подозрению во взятке и. о. гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергею Матафонову может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом URA.RU заявил адвокат Георгий Краснов. «Если будет доказано, что денежные средства в размере 250 тысяч рублей действительно были получены и именно за действия, входящие в полномочия должностного лица, то это квалифицируется по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы», — пояснил Краснов. В Первоуральский городской суд материалы дела пока не поступали. Матафонов был задержан утром во время рабочего совещания по вопросам ЖКХ. По данным URA.RU, это произошло на глазах у руководителей силовых ведомств Первоуральска, представителей коммунальных организаций и мэра Игоря Кабца. СК возбудил уголовное дело против Матафонова. По информации Ural Mash, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. В первоуральском «Водоканале» Матафонов работает с 2001 года. 6 февраля он был назначен на должность врио гендиректора, сменив на посту Артура Гузаирова. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

Задержанному по подозрению во взятке и. о. гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергею Матафонову может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом URA.RU заявил адвокат Георгий Краснов. «Если будет доказано, что денежные средства в размере 250 тысяч рублей действительно были получены и именно за действия, входящие в полномочия должностного лица, то это квалифицируется по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы», — пояснил Краснов. В Первоуральский городской суд материалы дела пока не поступали. Матафонов был задержан утром во время рабочего совещания по вопросам ЖКХ. По данным URA.RU, это произошло на глазах у руководителей силовых ведомств Первоуральска, представителей коммунальных организаций и мэра Игоря Кабца. СК возбудил уголовное дело против Матафонова. По информации Ural Mash, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. В первоуральском «Водоканале» Матафонов работает с 2001 года. 6 февраля он был назначен на должность врио гендиректора, сменив на посту Артура Гузаирова. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.