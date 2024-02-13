Сразу в двух городах РФ начнут показывать интервью Путина в кинотеатрах

Интервью Путина Карлсону покажут в кинотеатрах Вологды и Саратова

13 февраля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Интервью Путина покажут бесплатно в кинотеатре Вологды Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналиста Такеру Карлсону можно будет увидеть бесплатно в кинотеатре Вологды. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов. Также беседу будут показывать в кинотеатре в Саратове. «Большое интервью Президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону можно будет посмотреть завтра на большом экране в кинотеатре „Ленком“», — написал Воропанов в telegram-канале . Он отметил, что это будет бесплатно. Кроме того, в саратовском кинотеатре также могут транслировать беседу Путина и Карлсона. После сеансов также предложено дискутировать. «С экрана „Победы“ должна звучать правда о неизбежности Победы», — передает «Коммерсант» слова спикера городской областной думы Михаила Исаева. Ранее в Екатеринбурге запустили фейк о показе интервью Путина Карлсону в кинотеатре ТЦ «Гринвич». Telegram-каналы «Эксплойт», «Прямой Эфир» и «Жизнь в Екатеринбурге» опубликовали подобную ложную информацию.

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналиста Такеру Карлсону можно будет увидеть бесплатно в кинотеатре Вологды. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов. Также беседу будут показывать в кинотеатре в Саратове. «Большое интервью Президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону можно будет посмотреть завтра на большом экране в кинотеатре „Ленком“», — написал Воропанов в telegram-канале. Он отметил, что это будет бесплатно. Кроме того, в саратовском кинотеатре также могут транслировать беседу Путина и Карлсона. После сеансов также предложено дискутировать. «С экрана „Победы“ должна звучать правда о неизбежности Победы», — передает «Коммерсант» слова спикера городской областной думы Михаила Исаева. Ранее в Екатеринбурге запустили фейк о показе интервью Путина Карлсону в кинотеатре ТЦ «Гринвич». Telegram-каналы «Эксплойт», «Прямой Эфир» и «Жизнь в Екатеринбурге» опубликовали подобную ложную информацию.