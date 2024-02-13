Дело свердловских инспекторов, обвиненных в избиении подростка, отдали СК

13 февраля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Инспекторы попали в скандал после слов 16-летнего мальчика Фото: Илья Московец © URA.RU Историей подростка, который обвинил в избиении автоинспекторов ГИБДД Сухого Лога (Свердловская область), заинтересовались следователи. Об этом URA.RU сообщили несколько источников из силовых структур. «После проверки в ОГИББ Сухого Лога, организованной сотрудниками свердловского главка МВД, к делу подключились местные следователи. Теперь они выясняют обстоятельства случившегося. При этом уголовное дело возбуждено не было», — пояснил один из инсайдеров агентства. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались. Двое сотрудников ОГИБДД МВД «Сухоложский» попали в скандал после обвинений 16-летнего подростка. Он заявил, что инспекторы якобы увезли его в лес и избили. По данным URA.RU, перед этим юноша оскорбил силовиков и пытался скрыться. В тот момент с ним был его товарищ, который смог убежать от полицейских. Сами инспекторы отрицают факт избиения. Заявление на них написала мама мальчика. После этого в Сухой Лог прибыла проверка из ГУ МВД по Свердловской области. Руководитель пресс-службы свердловского главка полковник Валерий Горелых ранее говорил агентству, что, если информация об избиении подтвердится, то последует комплекс безотлагательных мер реагирования со стороны руководства.

Историей подростка, который обвинил в избиении автоинспекторов ГИБДД Сухого Лога (Свердловская область), заинтересовались следователи. Об этом URA.RU сообщили несколько источников из силовых структур. «После проверки в ОГИББ Сухого Лога, организованной сотрудниками свердловского главка МВД, к делу подключились местные следователи. Теперь они выясняют обстоятельства случившегося. При этом уголовное дело возбуждено не было», — пояснил один из инсайдеров агентства. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались. Двое сотрудников ОГИБДД МВД «Сухоложский» попали в скандал после обвинений 16-летнего подростка. Он заявил, что инспекторы якобы увезли его в лес и избили. По данным URA.RU, перед этим юноша оскорбил силовиков и пытался скрыться. В тот момент с ним был его товарищ, который смог убежать от полицейских. Сами инспекторы отрицают факт избиения. Заявление на них написала мама мальчика. После этого в Сухой Лог прибыла проверка из ГУ МВД по Свердловской области. Руководитель пресс-службы свердловского главка полковник Валерий Горелых ранее говорил агентству, что, если информация об избиении подтвердится, то последует комплекс безотлагательных мер реагирования со стороны руководства.