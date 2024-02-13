Дело свердловских инспекторов, обвиненных в избиении подростка, отдали СК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, руки за спиной, следователь, ск рф
Инспекторы попали в скандал после слов 16-летнего мальчика Фото:

Историей подростка, который обвинил в избиении автоинспекторов ГИБДД Сухого Лога (Свердловская область), заинтересовались следователи. Об этом URA.RU сообщили несколько источников из силовых структур.

«После проверки в ОГИББ Сухого Лога, организованной сотрудниками свердловского главка МВД, к делу подключились местные следователи. Теперь они выясняют обстоятельства случившегося. При этом уголовное дело возбуждено не было», — пояснил один из инсайдеров агентства. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались.

Двое сотрудников ОГИБДД МВД «Сухоложский» попали в скандал после обвинений 16-летнего подростка. Он заявил, что инспекторы якобы увезли его в лес и избили. По данным URA.RU, перед этим юноша оскорбил силовиков и пытался скрыться. В тот момент с ним был его товарищ, который смог убежать от полицейских.

Сами инспекторы отрицают факт избиения. Заявление на них написала мама мальчика. После этого в Сухой Лог прибыла проверка из ГУ МВД по Свердловской области. Руководитель пресс-службы свердловского главка полковник Валерий Горелых ранее говорил агентству, что, если информация об избиении подтвердится, то последует комплекс безотлагательных мер реагирования со стороны руководства.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Историей подростка, который обвинил в избиении автоинспекторов ГИБДД Сухого Лога (Свердловская область), заинтересовались следователи. Об этом URA.RU сообщили несколько источников из силовых структур. «После проверки в ОГИББ Сухого Лога, организованной сотрудниками свердловского главка МВД, к делу подключились местные следователи. Теперь они выясняют обстоятельства случившегося. При этом уголовное дело возбуждено не было», — пояснил один из инсайдеров агентства. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались. Двое сотрудников ОГИБДД МВД «Сухоложский» попали в скандал после обвинений 16-летнего подростка. Он заявил, что инспекторы якобы увезли его в лес и избили. По данным URA.RU, перед этим юноша оскорбил силовиков и пытался скрыться. В тот момент с ним был его товарищ, который смог убежать от полицейских. Сами инспекторы отрицают факт избиения. Заявление на них написала мама мальчика. После этого в Сухой Лог прибыла проверка из ГУ МВД по Свердловской области. Руководитель пресс-службы свердловского главка полковник Валерий Горелых ранее говорил агентству, что, если информация об избиении подтвердится, то последует комплекс безотлагательных мер реагирования со стороны руководства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...