Общество Транспорт Поезд до Нового Уренгоя был задержан из-за аварии в Челябинской области 13 февраля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 + Из-за аварии в Челябинской области был задержан поезд до Нового Уренгоя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Поезд в Новый Уренгой (ЯНАО) был задержан на семь часов из-за аварии в Челябинской области. В настоящее время движение восстановлено, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Движение поездов восстановлено до 14 часов. Поезд 332 „Уфа — Новый Уренгой“ прошел Златоуст в 12 часов 47 минут. Общая задержка поезда из-за аварии составила семь часов», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В Челябинской области на станции Бердяуш 12 февраля произошло столкновение тепловоза с грузовым поездом. Из-за аварии было задержано семь пассажирских поездов. Пассажиры составов были обеспечены горячим питанием. Сейчас движение поездов осуществляется согласно расписанию. Поезд в Новый Уренгой (ЯНАО) был задержан на семь часов из-за аварии в Челябинской области. В настоящее время движение восстановлено, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Движение поездов восстановлено до 14 часов. Поезд 332 „Уфа — Новый Уренгой“ прошел Златоуст в 12 часов 47 минут. Общая задержка поезда из-за аварии составила семь часов», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В Челябинской области на станции Бердяуш 12 февраля произошло столкновение тепловоза с грузовым поездом. Из-за аварии было задержано семь пассажирских поездов. Пассажиры составов были обеспечены горячим питанием. Сейчас движение поездов осуществляется согласно расписанию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям