Поезд до Нового Уренгоя был задержан из-за аварии в Челябинской области

Поезд в Новый Уренгой (ЯНАО) был задержан на семь часов из-за аварии в Челябинской области. В настоящее время движение восстановлено, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Движение поездов восстановлено до 14 часов. Поезд 332 „Уфа — Новый Уренгой“ прошел Златоуст в 12 часов 47 минут. Общая задержка поезда из-за аварии составила семь часов», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В Челябинской области на станции Бердяуш 12 февраля произошло столкновение тепловоза с грузовым поездом. Из-за аварии было задержано семь пассажирских поездов. Пассажиры составов были обеспечены горячим питанием. Сейчас движение поездов осуществляется согласно расписанию.
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