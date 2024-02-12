12 февраля 2024

Поезд до Нового Уренгоя был задержан из-за аварии в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, пенсионерка, вокзал, поезд, зима, багаж, путешествие, пассажир, ржд, турист, жд, чемодан, пассажиры, багаж, туризм, железная дорога
Из-за аварии в Челябинской области был задержан поезд до Нового Уренгоя Фото:

Поезд в Новый Уренгой (ЯНАО) был задержан на семь часов из-за аварии в Челябинской области. В настоящее время движение восстановлено, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Движение поездов восстановлено до 14 часов. Поезд 332 „Уфа — Новый Уренгой“ прошел Златоуст в 12 часов 47 минут. Общая задержка поезда из-за аварии составила семь часов», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В Челябинской области на станции Бердяуш 12 февраля произошло столкновение тепловоза с грузовым поездом. Из-за аварии было задержано семь пассажирских поездов. Пассажиры составов были обеспечены горячим питанием. Сейчас движение поездов осуществляется согласно расписанию.

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Поезд в Новый Уренгой (ЯНАО) был задержан на семь часов из-за аварии в Челябинской области. В настоящее время движение восстановлено, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Движение поездов восстановлено до 14 часов. Поезд 332 „Уфа — Новый Уренгой“ прошел Златоуст в 12 часов 47 минут. Общая задержка поезда из-за аварии составила семь часов», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В Челябинской области на станции Бердяуш 12 февраля произошло столкновение тепловоза с грузовым поездом. Из-за аварии было задержано семь пассажирских поездов. Пассажиры составов были обеспечены горячим питанием. Сейчас движение поездов осуществляется согласно расписанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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