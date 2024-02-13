Ученицы кадетской школы в ХМАО пожаловались на навязчивое внимание со стороны учителя

Учитель из интерната в ХМАО общался с подопечными в соцсетях и ставил их в угол

13 февраля 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Девятиклассница рассказала, что учитель проявлял к ней и другим девочкам повышенное внимание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученицы кадетской школы-интерната в селе Нялинское в Ханты-Мансийском районе пожаловались на чрезмерное внимание со стороны учителя. Одна из девятиклассниц в беседе с журналистом агентства URA.RU рассказала, что педагог неоднократно ставил ее в угол посреди урока, а также хвалил ее фотографии соцсетях. «Все началось еще в прошлом году. Мы начали переписываться с учителем в соцсетях: он хвалил мои фотографии, просил о том, чтобы переписка была конфиденциальной. Во второй четверти этого года он начал ставить меня в угол из-за того, что я шутила на уроках. <…> Также он иногда щекотал меня за ребра. Не так давно он обидел меня при всем классе, давая намеки, что я толстая, а потом попытался меня приобнять», — сообщила школьница. По ее словам, учитель истории и обществознания также проявлял внимание к другим девочкам. Руководитель образовательного учреждения Алексей Жуков рассказал URA.RU о том, что педагог, 3,5 года без нареканий отработал в школе-интернате по программе «Земский учитель». Однако из-за шумихи вокруг данного инцидента, учителя отстранили от работы. «В мой адрес поступила жалоба от родителей учениц. На данный момент в отношении преподавателя проводится проверка. По ее результатам будут приняты меры», — пояснил директор кадетской школы. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске тренера детской команды по хоккею уличили в интимной переписке с несовершеннолетней. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученицы кадетской школы-интерната в селе Нялинское в Ханты-Мансийском районе пожаловались на чрезмерное внимание со стороны учителя. Одна из девятиклассниц в беседе с журналистом агентства URA.RU рассказала, что педагог неоднократно ставил ее в угол посреди урока, а также хвалил ее фотографии соцсетях. «Все началось еще в прошлом году. Мы начали переписываться с учителем в соцсетях: он хвалил мои фотографии, просил о том, чтобы переписка была конфиденциальной. Во второй четверти этого года он начал ставить меня в угол из-за того, что я шутила на уроках. <…> Также он иногда щекотал меня за ребра. Не так давно он обидел меня при всем классе, давая намеки, что я толстая, а потом попытался меня приобнять», — сообщила школьница. По ее словам, учитель истории и обществознания также проявлял внимание к другим девочкам. Руководитель образовательного учреждения Алексей Жуков рассказал URA.RU о том, что педагог, 3,5 года без нареканий отработал в школе-интернате по программе «Земский учитель». Однако из-за шумихи вокруг данного инцидента, учителя отстранили от работы. «В мой адрес поступила жалоба от родителей учениц. На данный момент в отношении преподавателя проводится проверка. По ее результатам будут приняты меры», — пояснил директор кадетской школы. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске тренера детской команды по хоккею уличили в интимной переписке с несовершеннолетней. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.