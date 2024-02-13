13 февраля 2024

Замглавы курганского округа Останину рассматривают на должность главы КСП

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, ежедневник, блокнот, женские руки, наручные часы, шариковая ручка
Кандидатуру на пост главы курганского КСП рассмотрели депутаты облдумы Фото:

Замглавы Далматовского муниципального округа Курганской области Елена Останина претендует на пост председателя региональной контрольно-счетной палаты. Кандидатуру Останиной рассмотрели депутаты облдумы на заседаниях комитетов, передает корреспондент URA.RU.

«Долго выбирали, потому что квалификация должна быть соответствующая. И, честно говоря, не все хотят отдавать специалистов высокого уровня, но с (Александром) Столбовым (экс-глава Далматовского округа) достигли договоренностей. Уверен, что с этой работой Елена Александровна справится. Ее кандидатура согласована с Контрольно-счетной палатой», — уточнил на заседании комиссии по законодательству и государственному строительству спикер облдумы Дмитрий Фролов. Окончательное решение по назначению на пост руководителя КСП депутаты примут на ближайшем заседании думы.

Пост председателя областной КСП пустует год. Ранее его занимала Наталья Кириллова, которая ушла в отставку в связи с назначением на должность заместителя губернатора по соцполитике. Пока палату представляет зампредседателя Наталья Важенина.

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Замглавы Далматовского муниципального округа Курганской области Елена Останина претендует на пост председателя региональной контрольно-счетной палаты. Кандидатуру Останиной рассмотрели депутаты облдумы на заседаниях комитетов, передает корреспондент URA.RU. «Долго выбирали, потому что квалификация должна быть соответствующая. И, честно говоря, не все хотят отдавать специалистов высокого уровня, но с (Александром) Столбовым (экс-глава Далматовского округа) достигли договоренностей. Уверен, что с этой работой Елена Александровна справится. Ее кандидатура согласована с Контрольно-счетной палатой», — уточнил на заседании комиссии по законодательству и государственному строительству спикер облдумы Дмитрий Фролов. Окончательное решение по назначению на пост руководителя КСП депутаты примут на ближайшем заседании думы. Пост председателя областной КСП пустует год. Ранее его занимала Наталья Кириллова, которая ушла в отставку в связи с назначением на должность заместителя губернатора по соцполитике. Пока палату представляет зампредседателя Наталья Важенина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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