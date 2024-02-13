Замглавы курганского округа Останину рассматривают на должность главы КСП

14 февраля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Кандидатуру на пост главы курганского КСП рассмотрели депутаты облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замглавы Далматовского муниципального округа Курганской области Елена Останина претендует на пост председателя региональной контрольно-счетной палаты. Кандидатуру Останиной рассмотрели депутаты облдумы на заседаниях комитетов, передает корреспондент URA.RU. «Долго выбирали, потому что квалификация должна быть соответствующая. И, честно говоря, не все хотят отдавать специалистов высокого уровня, но с (Александром) Столбовым (экс-глава Далматовского округа) достигли договоренностей. Уверен, что с этой работой Елена Александровна справится. Ее кандидатура согласована с Контрольно-счетной палатой», — уточнил на заседании комиссии по законодательству и государственному строительству спикер облдумы Дмитрий Фролов. Окончательное решение по назначению на пост руководителя КСП депутаты примут на ближайшем заседании думы. Пост председателя областной КСП пустует год. Ранее его занимала Наталья Кириллова, которая ушла в отставку в связи с назначением на должность заместителя губернатора по соцполитике. Пока палату представляет зампредседателя Наталья Важенина.

Замглавы Далматовского муниципального округа Курганской области Елена Останина претендует на пост председателя региональной контрольно-счетной палаты. Кандидатуру Останиной рассмотрели депутаты облдумы на заседаниях комитетов, передает корреспондент URA.RU. «Долго выбирали, потому что квалификация должна быть соответствующая. И, честно говоря, не все хотят отдавать специалистов высокого уровня, но с (Александром) Столбовым (экс-глава Далматовского округа) достигли договоренностей. Уверен, что с этой работой Елена Александровна справится. Ее кандидатура согласована с Контрольно-счетной палатой», — уточнил на заседании комиссии по законодательству и государственному строительству спикер облдумы Дмитрий Фролов. Окончательное решение по назначению на пост руководителя КСП депутаты примут на ближайшем заседании думы. Пост председателя областной КСП пустует год. Ранее его занимала Наталья Кириллова, которая ушла в отставку в связи с назначением на должность заместителя губернатора по соцполитике. Пока палату представляет зампредседателя Наталья Важенина.