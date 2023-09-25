Счетная палата нашла массовые нарушения в мэрии курганского района

26 сентября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Представители курганской КСП заявили о нарушениях в бюджете района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Контрольно-счетная палата Курганской области выявила нарушения бюджетного законодательства в деятельности администрации и финансового отдела Катайского района. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «В ходе проверочных мероприятий деятельности администрации, финансового отдела Катайского района были обнаружены нарушения при реализации бюджетных средств», — рассказала зампредседателя палаты Наталья Важенина. Нарушения были обнаружены при проверке годового бюджета муниципального образования за 2022 год. При проверке деятельности администрации палата нашла нарушения в сфере бюджетного законодательства, в том числе, при выполнении закупок. Также возникли вопросы к управлению движимым имуществом, которым распоряжаются катайские чиновники. «Обнаружены нарушения ведения бухгалтерского учета, внутреннего финансового аудита, правильности исполнения бюджетной отчетности», — сообщила Важенина. Ранее URA.RU сообщало, что катайские власти признались, куда тратят деньги. Так, вместо ремонта дорог, средства пускают на спиливание веток у деревьев и вывоз мусора.

Контрольно-счетная палата Курганской области выявила нарушения бюджетного законодательства в деятельности администрации и финансового отдела Катайского района. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «В ходе проверочных мероприятий деятельности администрации, финансового отдела Катайского района были обнаружены нарушения при реализации бюджетных средств», — рассказала зампредседателя палаты Наталья Важенина. Нарушения были обнаружены при проверке годового бюджета муниципального образования за 2022 год. При проверке деятельности администрации палата нашла нарушения в сфере бюджетного законодательства, в том числе, при выполнении закупок. Также возникли вопросы к управлению движимым имуществом, которым распоряжаются катайские чиновники. «Обнаружены нарушения ведения бухгалтерского учета, внутреннего финансового аудита, правильности исполнения бюджетной отчетности», — сообщила Важенина. Ранее URA.RU сообщало, что катайские власти признались, куда тратят деньги. Так, вместо ремонта дорог, средства пускают на спиливание веток у деревьев и вывоз мусора.