25 сентября 2023

Счетная палата нашла массовые нарушения в мэрии курганского района

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, важенина наталья
Представители курганской КСП заявили о нарушениях в бюджете района Фото:

Контрольно-счетная палата Курганской области выявила нарушения бюджетного законодательства в деятельности администрации и финансового отдела Катайского района. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания облдумы.

«В ходе проверочных мероприятий деятельности администрации, финансового отдела Катайского района были обнаружены нарушения при реализации бюджетных средств», — рассказала зампредседателя палаты Наталья Важенина. Нарушения были обнаружены при проверке годового бюджета муниципального образования за 2022 год.

При проверке деятельности администрации палата нашла нарушения в сфере бюджетного законодательства, в том числе, при выполнении закупок. Также возникли вопросы к управлению движимым имуществом, которым распоряжаются катайские чиновники. «Обнаружены нарушения ведения бухгалтерского учета, внутреннего финансового аудита, правильности исполнения бюджетной отчетности», — сообщила Важенина.

Ранее URA.RU сообщало, что катайские власти признались, куда тратят деньги. Так, вместо ремонта дорог, средства пускают на спиливание веток у деревьев и вывоз мусора.

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Контрольно-счетная палата Курганской области выявила нарушения бюджетного законодательства в деятельности администрации и финансового отдела Катайского района. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания облдумы. «В ходе проверочных мероприятий деятельности администрации, финансового отдела Катайского района были обнаружены нарушения при реализации бюджетных средств», — рассказала зампредседателя палаты Наталья Важенина. Нарушения были обнаружены при проверке годового бюджета муниципального образования за 2022 год. При проверке деятельности администрации палата нашла нарушения в сфере бюджетного законодательства, в том числе, при выполнении закупок. Также возникли вопросы к управлению движимым имуществом, которым распоряжаются катайские чиновники. «Обнаружены нарушения ведения бухгалтерского учета, внутреннего финансового аудита, правильности исполнения бюджетной отчетности», — сообщила Важенина. Ранее URA.RU сообщало, что катайские власти признались, куда тратят деньги. Так, вместо ремонта дорог, средства пускают на спиливание веток у деревьев и вывоз мусора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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