Задержанного директора первоуральского «Водоканала» отправили в СИЗО

Сергей Матафонов был задержан утром 12 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю

Задержанному по подозрению во взятке врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова отправили под стражу. Об этом из зала Первоуральского городского суда сообщает журналист URA.RU.

«Преступление является особо тяжким. Исходя из материалов дела, установлено, что Матафонов может оказать давление на свидетелей. Они указывают на него, как на человека, совершившего преступление», — сказал прокурор.

При этом адвокат утверждает, что в материалах дела нет конкретики. «Там не указан никакой эпизод. Следствие все надумало», — добавила адвокат. Она попросила отказать в заключении под стражу чиновника и отправить его под домашний арест. Несмотря на это, Матафонова все же отправили в СИЗО, где он будет находиться до 13 апреля.

Силовики задержали чиновника утром 12 февраля во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Сам Матафонов свою вину отрицает. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.