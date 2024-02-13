360: Филипп Киркоров вслед за Биланом приехал в ДНР после «голой вечеринки»

Народный артист России Филипп Киркоров прибыл в ДНР. Точный план артиста не известен. Об этом сообщает источник телеканала 360.
«Киркоров приехал в ДНР утром 13 февраля. Подробной информации о планах поп-звезды нет. По некоторым данным, Киркоров планирует выступить с концертом», — сообщил источник телеканала 360. Не исключается, что певец также посетит госпиталь, где лечатся участники СВО.
Ранее певец Дима Билан также посетил ДНР. Там он взял из приюта кота, а также передал приюту для бездомных три миллиона рублей.
До этого оба артиста оказались на «голой вечеринке». После волны негатива и «культуры отмены» Киркоров и Билан извинились. Народный артист заявил, что зашел не в ту дверь. Спустя время Киркорова допустили до телеэфира. Он снялся в новом сезоне шоу «Маска».
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