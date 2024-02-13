360: Филипп Киркоров вслед за Биланом приехал в ДНР после «голой вечеринки»

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров прилетел в ДНР утром 13 февраля, сообщают СМИ Фото:
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Народный артист России Филипп Киркоров прибыл в ДНР. Точный план артиста не известен. Об этом сообщает источник телеканала 360.

«Киркоров приехал в ДНР утром 13 февраля. Подробной информации о планах поп-звезды нет. По некоторым данным, Киркоров планирует выступить с концертом», — сообщил источник телеканала 360. Не исключается, что певец также посетит госпиталь, где лечатся участники СВО.

Ранее певец Дима Билан также посетил ДНР. Там он взял из приюта кота, а также передал приюту для бездомных три миллиона рублей.

До этого оба артиста оказались на «голой вечеринке». После волны негатива и «культуры отмены» Киркоров и Билан извинились. Народный артист заявил, что зашел не в ту дверь. Спустя время Киркорова допустили до телеэфира. Он снялся в новом сезоне шоу «Маска».

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Народный артист России Филипп Киркоров прибыл в ДНР. Точный план артиста не известен. Об этом сообщает источник телеканала 360. «Киркоров приехал в ДНР утром 13 февраля. Подробной информации о планах поп-звезды нет. По некоторым данным, Киркоров планирует выступить с концертом», — сообщил источник телеканала 360. Не исключается, что певец также посетит госпиталь, где лечатся участники СВО. Ранее певец Дима Билан также посетил ДНР. Там он взял из приюта кота, а также передал приюту для бездомных три миллиона рублей. До этого оба артиста оказались на «голой вечеринке». После волны негатива и «культуры отмены» Киркоров и Билан извинились. Народный артист заявил, что зашел не в ту дверь. Спустя время Киркорова допустили до телеэфира. Он снялся в новом сезоне шоу «Маска».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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