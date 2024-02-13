360: Филипп Киркоров вслед за Биланом приехал в ДНР после «голой вечеринки»

13 февраля 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров прилетел в ДНР утром 13 февраля, сообщают СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Народный артист России Филипп Киркоров прибыл в ДНР. Точный план артиста не известен. Об этом сообщает источник телеканала 360. «Киркоров приехал в ДНР утром 13 февраля. Подробной информации о планах поп-звезды нет. По некоторым данным, Киркоров планирует выступить с концертом», — сообщил источник телеканала 360. Не исключается, что певец также посетит госпиталь, где лечатся участники СВО. Ранее певец Дима Билан также посетил ДНР. Там он взял из приюта кота, а также передал приюту для бездомных три миллиона рублей. До этого оба артиста оказались на «голой вечеринке». После волны негатива и «культуры отмены» Киркоров и Билан извинились. Народный артист заявил, что зашел не в ту дверь. Спустя время Киркорова допустили до телеэфира. Он снялся в новом сезоне шоу «Маска».

Народный артист России Филипп Киркоров прибыл в ДНР. Точный план артиста не известен. Об этом сообщает источник телеканала 360. «Киркоров приехал в ДНР утром 13 февраля. Подробной информации о планах поп-звезды нет. По некоторым данным, Киркоров планирует выступить с концертом», — сообщил источник телеканала 360. Не исключается, что певец также посетит госпиталь, где лечатся участники СВО. Ранее певец Дима Билан также посетил ДНР. Там он взял из приюта кота, а также передал приюту для бездомных три миллиона рублей. До этого оба артиста оказались на «голой вечеринке». После волны негатива и «культуры отмены» Киркоров и Билан извинились. Народный артист заявил, что зашел не в ту дверь. Спустя время Киркорова допустили до телеэфира. Он снялся в новом сезоне шоу «Маска».