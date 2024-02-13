РБК: новости об отмене юбилейного тура застали Лолиту врасплох

Певица Лолита ничего не знает об отмене концертов «юбилейного тура»

13 февраля 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Лолита успела отработать «юбилейный тур» до Нового года Фото: Софья Сандурская/ТАСС Певица Лолита Милявская ничего не знает об отмене концертов «юбилейного тура». Ведь данный тур певица уже успела отработать до Нового года. Новость по теме Карьере Лолиты предрекли конец после «голой вечеринки» «У меня не было юбилейного тура. Я успела его отработать до Нового года. После были плановые концерты. Ничего про отмены не знаю. Это к директорам площадок скорее вопрос», — сообщила певица в разговоре с РБК. Ранее telegram-канал Shot, ссылаясь на источник в концертной индустрии, объявил о том, что весь юбилейный тур Лолиты по России будет отменен в связи со скандалом с «голой вечеринкой». Отменены концерты певицы в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Кургане, Тюмени и 10 концертов в Подмосковье. В скором времени отмены ожидаются в Челябинске, Красноярске и Иркутске. Лолита оказалась в числе артистов, которые пришли на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, а после их концерты начали отменять. Например, народный артист РФ Филлип Киркоров 13 февраля посетил Донбасс и некоторые военкоры и военнослужащие связывают это с «искуплением грехов» после скандального мероприятия. До этого Киркоров также столкнулся с «культурой отмены».

Певица Лолита Милявская ничего не знает об отмене концертов «юбилейного тура». Ведь данный тур певица уже успела отработать до Нового года. «У меня не было юбилейного тура. Я успела его отработать до Нового года. После были плановые концерты. Ничего про отмены не знаю. Это к директорам площадок скорее вопрос», — сообщила певица в разговоре с РБК. Ранее telegram-канал Shot, ссылаясь на источник в концертной индустрии, объявил о том, что весь юбилейный тур Лолиты по России будет отменен в связи со скандалом с «голой вечеринкой». Отменены концерты певицы в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Кургане, Тюмени и 10 концертов в Подмосковье. В скором времени отмены ожидаются в Челябинске, Красноярске и Иркутске. Лолита оказалась в числе артистов, которые пришли на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, а после их концерты начали отменять. Например, народный артист РФ Филлип Киркоров 13 февраля посетил Донбасс и некоторые военкоры и военнослужащие связывают это с «искуплением грехов» после скандального мероприятия. До этого Киркоров также столкнулся с «культурой отмены».