В Тюмени отменили концерт Лолиты

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Заседание городской думы. Курган , пустой зал, пустое кресло, пустые места
В Тюменской филармонии концерта певицы не будет Фото:

В Тюмени отменен концерт певицы Лолиты, который должен был состояться 25 марта. Об этом стало известно журналистам.

«Тюменская филармония расторгла договор с прокатчиком на проведение концерта на своей площадке. Это произошло по обоюдному согласию сторон», — сообщает издание 72.ru.

Ранее URA.RU писало, что после участия Лолиты в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, тюменские депутаты потребовали не допускать певицу на концертные площадки, расположенные в госучреждениях. Власти ответили, что учтут позицию политиков.

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В Тюмени отменен концерт певицы Лолиты, который должен был состояться 25 марта. Об этом стало известно журналистам. «Тюменская филармония расторгла договор с прокатчиком на проведение концерта на своей площадке. Это произошло по обоюдному согласию сторон», — сообщает издание 72.ru. Ранее URA.RU писало, что после участия Лолиты в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, тюменские депутаты потребовали не допускать певицу на концертные площадки, расположенные в госучреждениях. Власти ответили, что учтут позицию политиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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