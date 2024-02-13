Десантники на курганской БМП-3 обратили в бегство украинских солдат, уничтожив укрепление врага на артемовском направлении. В спешке бойцы ВСУ оставляли свое оружие и снаряжение. Опорный пункт неприятеля обнаружили при помощи беспилотника, пояснила пресс-служба Минобороны РФ.
«Для уничтожения пункта была направлена бронегруппа на БМП-3. Огнем десантники подавили украинские оборонительные позиции, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Уцелевшие бежали, бросив оружие и снаряжение», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В конце января российские военные на передовой рассказывали, как им удалось спасти из-под обстрела ВСУ 19 человек. Военнослужащие использовали для этого курганскую БМП-3.
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