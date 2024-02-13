13 февраля 2024

Солдаты ВСУ бежали от десантников на курганской БМП-3, побросав оружие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Противника обстреляли из 100-мм пушек бронемашин, сделанных в Кургане Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Десантники на курганской БМП-3 обратили в бегство украинских солдат, уничтожив укрепление врага на артемовском направлении. В спешке бойцы ВСУ оставляли свое оружие и снаряжение. Опорный пункт неприятеля обнаружили при помощи беспилотника, пояснила пресс-служба Минобороны РФ.

«Для уничтожения пункта была направлена бронегруппа на БМП-3. Огнем десантники подавили украинские оборонительные позиции, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Уцелевшие бежали, бросив оружие и снаряжение», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В конце января российские военные на передовой рассказывали, как им удалось спасти из-под обстрела ВСУ 19 человек. Военнослужащие использовали для этого курганскую БМП-3.

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Десантники на курганской БМП-3 обратили в бегство украинских солдат, уничтожив укрепление врага на артемовском направлении. В спешке бойцы ВСУ оставляли свое оружие и снаряжение. Опорный пункт неприятеля обнаружили при помощи беспилотника, пояснила пресс-служба Минобороны РФ. «Для уничтожения пункта была направлена бронегруппа на БМП-3. Огнем десантники подавили украинские оборонительные позиции, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Уцелевшие бежали, бросив оружие и снаряжение», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В конце января российские военные на передовой рассказывали, как им удалось спасти из-под обстрела ВСУ 19 человек. Военнослужащие использовали для этого курганскую БМП-3.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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