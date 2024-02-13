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01:03
Россиян начали предупреждать о возможном закрытии границы с Эстонией
01:00
МЧС локализовали крупный пожар в многоэтажке Анапы
00:43
В Нефтеюганске разыскивают женщину-инвалида. Скрин
Новый главком ВСУ Сырский дал первое интервью: главные заявления
00:38
В Твери умерла четырехлетняя девочка после наркоза у стоматолога
00:37
Солдаты ВСУ бежали от десантников на курганской БМП-3, побросав оружие. Видео
00:26
Полиция установит усиленный контроль в Кольцово на фоне слухов о приезде Путина
В России будут лечить людей при помощи искусственного интеллекта
00:16
Reuters: США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине
00:07
Турчак запустил Всероссийский зимний марафон «Сила России»
13 февраля 2024
23:50
WADA наказало свыше 240 российских спортсменов
Киркоров выступил перед ранеными в ДНР: главное об СВО 13 февраля
23:50
В России к 2030 году будет больше спортивных людей
23:38
В Анапе обрушилась крыша горящего дома
23:24
ВСУ атаковали беспилотником Брянскую область
1
Чем для России опасен новый конфликт между Арменией и Азербайджаном
23:20
Движение поездов на станции Бердяуш в Челябинской области восстановлено
23:12
Раскрыт райдер екатеринбургского певца Niletto
1
23:11
МЧС раскрыло информацию о пострадавших после крупного пожара в Анапе
1
Затухший конфликт Армении и Азербайджана грозит вспыхнуть вновь: что происходит на границе
23:10
На бывшем пермском конезаводе №9 сменился собственник
23:05
Спикер Заксобрания ЯНАО показал школьникам работу крупного ямальского производства
22:59
Главком ВСУ сообщил о готовности ВСУ отступать
Как отреагировали в России на приезд Киркорова в ДНР
22:48
РБК: новости об отмене юбилейного тура застали Лолиту врасплох
22:47
Сырский озвучил условия окончания конфликта на Украине
2
22:39
Путин поздравил с юбилеем ветерана из Курганской области
Международный день блина отмечается 13 февраля: как сделать любимое блюдо менее калорийным
22:33
Главком ВСУ Сырский заявил о новой стадии в конфликте с Россией
4
22:30
В тюменском театре пройдут сразу три новых постановки в один день
22:28
Bloomberg: власти Эстонии подталкивают ЕС конфисковать активы РФ
1
Что известно о жизни экс-модели Эльсины Хайровой, с которой «встречается» Том Круз
22:18
В зоне СВО погиб 36-летний военнослужащий из Пермского края. Фото
1
22:16
Экс-идеологу мэрии Екатеринбурга заблокировали возвращение в политику
3
22:15
Для туристов ввели новое правило
Кто такая Дарья Суднишникова, которую Мизулина заподозрила в торговле сомнительными фото ребенка
22:13
На ЮУЖД продолжают восстанавливать поврежденные железнодорожные пути. Видео
22:01
В Хорватии заговорили о «гнилом Западе» после выхода интервью Путина
1
21:49
Блогер Шабутдинов заявил, что входит в топ-5 вдохновляющих людей мира
2
ВС РФ взяли в плен группу солдат ВСУ: карта спецоперации на 13 февраля
21:36
В Москве огласят приговор экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра»
1
21:35
CNN: российская ракета «Циркон» вызвала панику у Украины
1
21:30
Мэра Нефтеюганска пытались дискредитировать в день приезда в ХМАО Турчака. Инсайд
Как ходить по улицам под ледяным дождем и остаться в живых
21:25
ФСБ: угрозы тюменским школам в Telegram публикуют из-за рубежа
21:23
Производитель минералки «Джермук» ответил на обвинения о наличии уксуса в бутылках
2
21:20
В Тюмени начали продавать первые тюльпаны по 150 рублей за штуку. Скрин
Что означает новое решение Совета ЕС по замороженным активам России
21:13
Телеканал НТВ затребовал у Собчак документы о наличии чести и достоинства
54
21:09
Ученицы кадетской школы в ХМАО пожаловались на навязчивое внимание со стороны учителя
1
21:05
На дороге в ХМАО ограничили скорость движения транспорта из-за сильной метели
Главное об СВО 12 февраля: Украина потеряет Авдеевку в ближайшие дни
21:05
В Польше предупредили Украину о последствиях за отсутствие успехов на фронте
1
21:03
В челябинском селе окончательно демонтировали скандальную Снегурочку. Видео
3
20:56
Мацуева свозили в тундру, а школьники остались дома: события за день в ЯНАО
Путин подтрунивает над ЕС перед 13-м пакетом санкций
20:48
На Украине хотят на треть сократить число вузов
7
20:48
Стечение обстоятельств спасло главу Природнадзора ХМАО от наказания
2
20:48
Топ дурацких подарков пермякам на 14 февраля, которые испортили отношения
Россияне могут стать жертвами злоумышленников из-за активности в соцсетях
20:47
Путин поручил разработать концепцию наставничества в России
5
20:46
Турчак дал старт проекту «Полотна Победы» в ХМАО
20:45
Сын челябинского экс-губернатора Дубровского избавился от бизнес-актива
На чем фермеры Тюмени заработали 2,65 млрд рублей
20:42
IT-эксперт Мискевич: мошенники начали красть данные с помощью телефонных книг
3
20:40
В аэропорту ХМАО задержали рейсы Utair из-за погоды
20:37
Крупный пожар разгорелся в Анапе
2
Россия захватывает мировое лидерство в спорте будущего
20:34
В пермских магазинах заметили минералку, от которой погиб житель Осетии. Фото
3
20:31
Украина потребовала от Польши компенсации за рассыпанное зерно
5
20:20
Казаки потребовали отмены концертов Киркорова из-за «голой вечеринки»
7
Чем будет заниматься спецпосланник по Украине, которого хотят назначить на Западе
20:20
В Сургуте комики будут за деньги соревноваться в умении флиртовать
20:19
В Киеве оценили возможность продлить полномочия Зеленского
1
20:18
В Челябинске в преддверии 14 февраля в семь раз вырос спрос на курьеров
1
20:17
В Тюмени отменили концерт Лолиты
20:10
Путин решил заняться патриотическим воспитанием россиян
5
20:09
Командира ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел мариупольцев
20:07
Замгубернатора Курганской области Кирилова обратилась к жителям региона после ЧП
6
20:04
На трассе М-5 в Челябинской области из-за ДТП образовалась пробка
20:02
Фура потеряла колеса во время движения по свердловской «трассе смерти». Фото
2
20:00
ФАС возбудила дело в отношении Росбанка из-за рекламы кредитной карты
4
20:00
Палестина назвала Россию своим другом
4
20:00
Пермяков зовут убирать снег за зарплату в 180 тысяч рублей
2
19:55
В Екатеринбурге открыли выставку о взгляде на мир «нулевых». Фото
19:46
Блиновской запретили общение с отцом
5
19:46
Путин поручил создать особую экономическую зону на границе с Украиной
2
19:43
Жена мэра Лангепаса назначена директором комбината школьного питания в Сургуте
19:37
На курганском заводе запустили новое производство труб
5
19:34
Депутаты ГД призвали депортировать мигрантов за домогательства
6
19:31
Жители опасаются, что строительство нового жилья в райцентре ЯНАО будет сорвано
19:30
Мэр Тюмени призвал работодателей отправлять подчиненных голосовать
19:26
В Екатеринбурге задержали школьников, которые ограбили магазин
2
19:24
Путин поручил разобраться с выплатами северных надбавок жителям ЯНАО
19:18
Бойцы СВО предложили Киркорову сменить костюм с перьями на военную форму
9
19:14
В соцсетях распространяется слух о выплате кредитов иностранным банкам
2
19:10
Бизнесмены не дают водителям из Тюмени зарабатывать на BlaBlaCar
3
19:05
В Калининграде задержали мужчину за присоединение к ВСУ
19:04
В Челябинской области водитель пострадал в лобовом ДТП с грузовиком
1
19:01
Пермяки пытались передать в СИЗО мобильный телефон, спрятанный в кроссовке. Фото
19:00
Тюменскому топ-чиновнику не дают статусную должность в правительстве
1
19:00
Житель ХМАО погиб при выполнении боевого долга в зоне спецоперации
19:00
Курганский ХК «Зауралье» сыграет с одним из аутсайдеров чемпионата ВХЛ
18:57
В курганскую больницу приобрели новый прибор для диагностики заболеваний
18:55
В США назвали нового соперника Зеленского на Украине
1
18:44
Челябинец скончался после смены в убойном цеху птицеводческого комплекса
2
18:37
Суд не поверил слезам Блиновской
21
18:30
В ХМАО многодетная семья пожаловалась Путину на мэрию. Видео
3
18:30
В ЯНАО суд признал банкротом «Речтранс-Ямал»
18:30
В Кургане стартовала реконструкция индустриального парка «Русич»
5
18:30
Чиновники проведут большую проверку строительства проблемной школы в Кургане. Инсайд
18:27
Путин предложил обсудить планы Минобороны, МИД и Минюста
1
18:26
Какую работу на удаленке можно найти в ЯНАО
18:24
Школьник из Пензы потребовал с учительницы миллион за молчание о совращении
5
18:23
Губернатор Куйвашев второй раз за год сменил пресс-секретаря
1
18:20
Отец рассказал, как его сына избили свердловские инспекторы ГИБДД
2
18:17
Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование дела о погибшей в пожаре семье
18:15
Участники «голой вечеринки» не собираются ехать в ДНР вслед за Киркоровым
5
18:12
Тюменцев призвали не выезжать на трассы
18:11
Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО
1
18:09
Глава курганского депобра Кочеров поедет на мероприятие с министром Кравцовым
18:08
В Пермском крае пройдут гонки на лопатах
18:05
Робот Арди, покоривший Москву, пригласил пермяков на свой стендап
18:05
Управление капстроительства Кургана возглавит иногородний специалист. Инсайд
1
18:01
Экс-главу МИД Украины объявили в розыск
17:59
Бастрыкину доложат о проверке загрязнения озера Смолино в Челябинске
17:57
Тюменские фанаты аниме первыми получат дешевые сувениры с любимыми героями
1
17:55
«Суперджет» вернулся в Новый Уренгой из-за не закрывшихся дверей
17:51
Мэрия Нижневартовска объявила о дате начала приема заявлений на детский отдых
17:51
Депутат ГД Ильтяков соболезнует родным легендарного генерала
1
17:50
На Украине отправили за решетку клирика за поддержку России
1
17:48
Карьере Лолиты предрекли конец после «голой вечеринки»
11
17:46
Свердловчанин выиграл в лотерее более 6 миллионов рублей
7
17:46
В Тюмени двух 15-летних школьников отправили в СИЗО за нападение на подростков
17:44
Братья Гримм выступили на спартакиаде в Челябинской области. Видео
17:44
Начальников украинских СИЗО объявили в розыск из-за пыток российских военных
4
17:41
Мосбиржа назвали причину приостановки торгов на бирже
17:41
Турчак отчитался о темпах газификации в России
1
17:37
Симоньян обнародовала секреты Сырского насчет украинской армии
8
17:35
Власти челябинского района извинились за граффити со Снегурочкой-порнозвездой
6
17:31
Тюмень сковали девятибалльные пробки
17:28
Бастрыкин вмешался в дело девушки-инвалида, у которой проблемы с жильем
17:23
Россиянина признали виновным в Финляндии в нарушении запрета на въезд в Шенген
2
17:23
Губернатор Комарова добилась запуска флагманского проекта ЕР в ХМАО. Фото
1
17:22
В самолете Utair после посадки в Москве обнаружили повреждения двигателя
1
17:12
Путин заострил внимание правительства на льготах и выплатах участникам СВО
2
17:12
Поезд до Нового Уренгоя был задержан из-за аварии в Челябинской области
17:10
Пермские власти направят дополнительные деньги на здравоохранение и образование
1
17:10
Лицом челябинской спартакиады после порноактрисы стала украинская модель. Фото
3
17:08
Скончался мужчина, выпивший минералку «Джермук» с уксусом
8
17:08
Водитель экс-мэра Чернецкого попал в больницу после обвинений во вредительстве
4
17:07
Жители Югорска жалуются на неработающий аппарат МРТ в больнице
3
17:06
Челябинский губернатор Текслер выразил соболезнования семье генерала Востротина
17:05
Инженеров, медиков и водителей из других стран зовут переселиться в Курган. Список
3
17:02
В ходе СВО погиб контрактник из Тюменской области
17:01
Рыбаков призвали убрать мусор, который они оставляют на челябинских озерах
17:01
Дело свердловских инспекторов, обвиненных в избиении подростка, отдали СК
1
17:00
Компания из Челябинска на 23 млн отчиталась за уборку мостов, которую не видно. Фото
2
16:56
В мэрии Екатеринбурга выбрали дату запуска трамвая в Солнечный
1
16:55
Полиция Кургана задержала в Екатеринбурге находившегося в розыске горожанина. Видео
1
16:52
Суд принял сторону челябинской агрофирмы «Ариант» в споре за 5 млрд рублей с ФНС
16:52
Путин утвердил меры поддержки регионов и экстренные выплаты участникам СВО
1
16:49
Siemens пытается отсудить у «Синары» больше миллиарда рублей
16:45
В Перми до конца апреля перекроют движение по шоссе Космонавтов
16:40
В Тобольске школы взяли под усиленную охрану полиции из-за поступающих угроз
16:40
В Тюмени вырос спрос на интим-товары премиального класса
2
16:40
Рестораны заманивают пермяков на 14 февраля скидками и бесплатными угощениями
16:40
Мэрия Кургана назвала управляющие компании, которые хуже всех чистят снег
2
16:39
Ко Дню оленевода на Ямале подготовили стойбище с идолами и чумами
16:35
Мэр Среднеуральска связал низкую рождаемость в городе с ветхими очистными
2
16:34
В Челябинской области 271 класс закрыли на карантин по ОРВИ
1
16:32
Челябинский суд изменил наказание погибшему на СВО главе УМВД Екатеринбурга
8
16:32
Сын депутата Кургана Семиной получил две медали за службу в зоне СВО. Фото
1
16:28
Пермский штурмовик ЧВК «Вагнер» рассказал о бое против горного спецназа ВСУ. Фото
3
16:28
Попавшие в ДТП тюменские автомобилисты часами вынуждены ждать аварийных комиссаров
16:25
В Челябинске за два месяца стоимость земли под дачи и коттеджи выросла на 44%. Инфографика
16:21
Власти ЯНАО увеличили финансирование программы расселения аварийного жилья
16:20
Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах
16:20
В России приостановят продажи минералки «Джермук», в которой нашли уксус
5
16:17
Мосбиржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке
2
16:10
Сразу в двух городах РФ начнут показывать интервью Путина в кинотеатрах
5
16:07
Тюменский суд отправил в СИЗО парня, нападавшего на школьников
5
16:05
Пермяка отправили в колонию строгого режима за оскорбление полицейских
1
16:05
Тюменцы стали чаще скупать квартиры-студии
2
16:03
Работников курганского завода отметили на конкурсе «Инженер года» в Москве. Скрин
16:02
Власти Сургута намерены реконструировать парк аттракционов за счет инвестора
16:00
Суд оправдал тоболяка, зарезавшего человека в новогоднюю ночь
1
15:59
В Эстонии описали сценарий будущей войны России и НАТО в ближайшем десятилетии
6
15:58
Тюменский энергетический гигант судится с православным приходом из-за долгов
15:55
Житель ХМАО порезал ножом лицо своей подруге
1
15:54
Благодаря пожарным извещателям были спасены жизни более 60 курганцев
1
15:52
Брат назвал беспределом задержание главы свердловского «Водоканала»
4
15:50
Свердловчане раскритиковали новый термальный комплекс с пивной баней
3
15:46
Канада отказала России в выдаче бывшего нациста Гунько
17
15:46
Курганская больница за год провела в три раза больше операций
1
15:46
В Екатеринбурге перед 14 февраля резко начали искать флористов и кондитеров
15:45
В курганской агрофирме, где был бунт, сторожам приходится работать трактористами
3
15:43
В челябинском селе заменили фото экс-порноактрисы Саши Грей на местную девушку. Фото
5
15:41
Дмитрий Артюхов открывает Год детства на Ямале
15:39
В Сургуте вновь открылась чайхона, которая горела перед Новым годом. Фото
15:38
Екатеринбургский правнук легендарного писателя получил должность в структуре Минобороны
7
15:37
В ЯНАО родители недовольны, что детский сад публикует фото их детей в трусах
15:34
В Челябинске стали продавать больше квартир-студий в новостройках. Инфографика
1
15:34
В России вырос спрос на снотворные
14
15:28
Свердловскую федерацию бокса признали одной из лучших в России
15:25
Появилось видео допроса челябинского пьяного машиниста, устроившего сход поездов
7
15:25
В Тюмени уволен высокопоставленный силовик
3
15:23
В минкультуры Пермского края отрицают претензии миллиардера Репина к музею PERMM
15:19
Пьяный челябинский машинист, устроивший сход поездов, попал под уголовное дело
15:19
Экс-директор высказался о задержании нового начальника свердловского «Водоканала»
1
15:18
В Тюмени стая собак напала на ребенка. Видео
2
15:11
Арктический благотворительный турнир по волейболу проведут в ЯНАО
1
15:09
В Кургане назвали самые дорогостоящие хирургические операции
4
15:08
В центре Екатеринбурга выставили на продажу офис уральского банка
15:05
В Челябинскую область придут 38-градусные морозы. Скрин
1
14:59
Тюменские магазины устроили распродажу ювелирки
14:58
Житель ХМАО отделался исправительными работами за убийство женщины
2
14:58
Появилось полное видео жесткого задержания директора «Водоканала» Первоуральска
14
14:54
Умер Герой России генерал Валерий Востротин
26
14:54
В Ханты-Мансийске появятся секции киберспорта
1
14:54
Курганцам показали, какие машины разыграют за участие в выборах президента РФ. Фото, видео
8
14:53
Тюменцы поссорились из-за идеи организовать парк на месте Текутьевского кладбища
14:50
Российские солдаты захватили редкие виды дронов ВСУ
1
14:50
Что известно о новом начальнике челябинского ГУФСИН Третьякове
14:50
Турчак оценил перспективы газификации ХМАО
14:50
Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев вмешался в дело сироты из Тюменской области
14:46
Путин назначил нового руководителя челябинского ГУФСИН
14:41
Пермяки выберут лучшего прыгуна на палке с лошадиной головой
1
14:38
Песков: интервью Путина сломило антироссийские настроения на Западе
3
14:38
В Кремле отреагировали на заявление МВФ об изъятии активов РФ
1
14:35
Легендарного силовика ждет стремительный карьерный рост в мэрии Тюмени
14:34
Центр Екатеринбурга заполонили гигантские валентинки. Фото
1
14:33
В Екатеринбурге назвали победителей одной из главных PR-премий России
14:32
Песков назвал прибалтийских политиков причастными к надругательству над историей
4
14:30
Песков заявил, что Россия будет преследовать тех, кто покушается на активы РФ
3
14:30
Песков подтвердил, что Путин готовит послание Федеральному Собранию
14:30
Песков объяснил, почему Путин отказался от дебатов
14:30
В Кремле обвинили Запад в готовности карать неугодные СМИ
14:30
Песков заявил о готовности РФ поддержать усилия США по прекращению конфликта на Ближнем Востоке
2
14:30
Земляки поддержали Инстасамку, раскупив все билеты на ее концерт
2
14:30
В Кремле отказались комментировать приговор Кагарлицкому*
14:30
Песков оценил перспективы мирного договора между Ереваном и Баку
14:28
Сменщиком задержанного главы «Водоканала» стал брат свердловского министра
1
14:22
В столице ЯНАО коммунальные службы перешли на усиленный режим работы
14:17
МЧС предупредило жителей ХМАО о снежном коллапсе
14:17
Студенты создали 3D-модель челябинского метеорита, упавшего 11 лет назад
2
14:17
Курган лучше справляется с уборкой города от снега, чем Тюмень и Екатеринбург. Видео
19
14:17
Жители Пыть-Яха пожаловались Путину на мэрию из-за скандала с балками
2
14:13
Екатеринбуржцы 14 и 15 февраля смогут бесплатно проверить легкие
14:12
Международная федерация хоккея готова изменить решение по допуску РФ к Олимпиаде
3
14:12
Супруга губернатора встретилась с чемпионкой мира из Челябинска
14:11
В Перми Масленицу отметят во фраках и платьях XIX века
14:10
Буйного пассажира рейса Москва — Магнитогорск пришлось вязать ремнями в полете
1
14:07
Тюменские рыбаки поймали «чумных» щук. Фото
14:05
Пермский миллиардер Репин требует с музея PERMM 16,8 млн
14:03
В Сургуте появилось шоу с ростовыми куклами для взрослых. Скрин
1
14:03
В Екатеринбурге отменили концерт участницы «голой» вечеринки Лолиты. Скрин
10
14:02
Роспотребнадзор ХМАО предъявил претензии Utair из-за ошибок при продаже билетов
14:01
Пермские власти потратят миллион рублей на эвакуацию трупов
14:01
Тюменка напугала и повергла в бегство грабителя, забравшегося в ее дом
2
13:54
Полиция ХМАО поймала мигрантов, устроивших скандал из-за парковки
2
13:52
Политолога Кагарлицкого* отправили в колонию
4
13:52
Самолет «Уральских авиалиний» прервал полет из-за буйного пассажира
13:49
На УВЗ поменяли порядок выдачи зарплат на фоне слухов о приезде Путина. Фото
13:48
ФСБ предотвратила теракт Украины на трубопроводе в Ленобласти
4
13:46
ЦИК: Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
2
13:43
Власти Перми начали прием сообщений о пьяных водителях за деньги
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