Недвижимость семьи челябинского экс-губернатора продают за 64 миллиона рублей

Недвижимость обанкроченной компании «Монтажник», собственником которой является семья челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, выставлена на торги за 64,1 млн рублей. Активы находятся в залоге у «Кредит Урал Банка». Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС.
«Недвижимое имущество, находящееся в залоге у „Кредит Урал Банк“. Начальная цена — 64 млн 179 тысяч рублей. Прием заявлений до 27 февраля. Торги — 29 февраля», — говорится сообщении.
Активы продают для расчета с долгами кредиторов «Монтажника». На торги выставлены склады, земельные участки и оборудование банкрота. Самые крупные объекты «Монтажника» были проданы раньше. Сейчас реализуются остатки имущества.
Монтажник стал банкротом в сентябре 2020 года. На тот момент долги «Монтажника» оценивались на уровне двух миллиардов рублей. В январе 2022 года был объявлен банкротом сын экс-губернатора Александр Дубровский, основной держатель акций семейной фирмы. В июне 2023 года финансово несостоятельным признан Борис Дубровский.
Дубровский-старший после отставки с поста губернатора в марте 2019 года покинул Россию. Дубровский-младший живет в Магнитогорске. Семья бывшего главы региона со СМИ не общается и процесс банкротства не комментирует.
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