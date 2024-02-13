Недвижимость семьи челябинского экс-губернатора продают за 64 миллиона рублей

14 февраля 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Торги по недвижимости Дубровского пройдут 29 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Недвижимость обанкроченной компании «Монтажник», собственником которой является семья челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, выставлена на торги за 64,1 млн рублей. Активы находятся в залоге у «Кредит Урал Банка». Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. «Недвижимое имущество, находящееся в залоге у „Кредит Урал Банк“. Начальная цена — 64 млн 179 тысяч рублей. Прием заявлений до 27 февраля. Торги — 29 февраля», — говорится сообщении. Активы продают для расчета с долгами кредиторов «Монтажника». На торги выставлены склады, земельные участки и оборудование банкрота. Самые крупные объекты «Монтажника» были проданы раньше. Сейчас реализуются остатки имущества. Монтажник стал банкротом в сентябре 2020 года. На тот момент долги «Монтажника» оценивались на уровне двух миллиардов рублей. В январе 2022 года был объявлен банкротом сын экс-губернатора Александр Дубровский, основной держатель акций семейной фирмы. В июне 2023 года финансово несостоятельным признан Борис Дубровский. Дубровский-старший после отставки с поста губернатора в марте 2019 года покинул Россию. Дубровский-младший живет в Магнитогорске. Семья бывшего главы региона со СМИ не общается и процесс банкротства не комментирует.

Недвижимость обанкроченной компании «Монтажник», собственником которой является семья челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, выставлена на торги за 64,1 млн рублей. Активы находятся в залоге у «Кредит Урал Банка». Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. «Недвижимое имущество, находящееся в залоге у „Кредит Урал Банк“. Начальная цена — 64 млн 179 тысяч рублей. Прием заявлений до 27 февраля. Торги — 29 февраля», — говорится сообщении. Активы продают для расчета с долгами кредиторов «Монтажника». На торги выставлены склады, земельные участки и оборудование банкрота. Самые крупные объекты «Монтажника» были проданы раньше. Сейчас реализуются остатки имущества. Монтажник стал банкротом в сентябре 2020 года. На тот момент долги «Монтажника» оценивались на уровне двух миллиардов рублей. В январе 2022 года был объявлен банкротом сын экс-губернатора Александр Дубровский, основной держатель акций семейной фирмы. В июне 2023 года финансово несостоятельным признан Борис Дубровский. Дубровский-старший после отставки с поста губернатора в марте 2019 года покинул Россию. Дубровский-младший живет в Магнитогорске. Семья бывшего главы региона со СМИ не общается и процесс банкротства не комментирует.