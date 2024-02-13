Экс-гендиректору «Совкомфлота» вынесли приговор по делу о краже 1,5 млрд рублей

14 февраля 2024 в 03:59 Размер текста - 17 +

Дмитрию Скарге было назначено наказание в виде 15 лет строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дорогомиловский суд Москвы вынес еще один заочный приговор скрывающимся за границей бывшему гендиректору судоходной компании «Совкомфлот» Дмитрию Скарге и предпринимателю Юрию Никитину. Они похитили у «дочки» госкомпании морского судна-газовоза 1,5 миллиардов рублей. За это им было назначено наказание в виде 15 и 18 лет строгого режима. «С учетом уже полученных в 2018 году сроков за хищение в составе оргпреступного сообщества у „Совкомфлота“ более 8 миллиардов рублей им [Дмитрию Скарге и Юрию Никитину] было назначено наказание в виде 15 и 18 лет строгого режима соответственно. Новый эпизод связан с хищением у „дочки“ госкомпании морского судна-газовоза „с целью извлечения прибыли от его эксплуатации и перепродажи“», — сообщает « Коммерсант» . Ущерб составил 1,5 миллиардов рублей, из которых 900 миллионов рублей обвиняемый Никитин успел легализовать. Как следует из утвержденного Генпрокуратурой обвинительного заключения, Никитин вместе Скаргой, также являвшимся председателем совета директоров «дочки» госкомпании, зарегистрированной в Либерии фирмы Fiona Trust & Holding Corp., с 2004 по 2013 год, используя подконтрольные иностранные компании, завладели правом на строительство морского судна-газовоза. Целью было извлечения прибыли от его эксплуатации и перепродажи. Тем самым, обвиняемые своими действиями нанесли Fiona Trust & Holding Corp. материальный ущерб на сумму свыше 1,5 миллиардов рублей. Оба осужденных осели в Великобритании и находятся в международном розыске, поэтому срок наказания будет исчисляться с момента задержания, экстрадиции или депортации в РФ. Ранее Власти Бахрейна передали России Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве. Он украл у дольщиков сумму свыше 47 миллионов рублей. Деньги были потрачены на цели, не предусмотренные договорными обязательствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дорогомиловский суд Москвы вынес еще один заочный приговор скрывающимся за границей бывшему гендиректору судоходной компании «Совкомфлот» Дмитрию Скарге и предпринимателю Юрию Никитину. Они похитили у «дочки» госкомпании морского судна-газовоза 1,5 миллиардов рублей. За это им было назначено наказание в виде 15 и 18 лет строгого режима. «С учетом уже полученных в 2018 году сроков за хищение в составе оргпреступного сообщества у „Совкомфлота“ более 8 миллиардов рублей им [Дмитрию Скарге и Юрию Никитину] было назначено наказание в виде 15 и 18 лет строгого режима соответственно. Новый эпизод связан с хищением у „дочки“ госкомпании морского судна-газовоза „с целью извлечения прибыли от его эксплуатации и перепродажи“», — сообщает «Коммерсант». Ущерб составил 1,5 миллиардов рублей, из которых 900 миллионов рублей обвиняемый Никитин успел легализовать. Как следует из утвержденного Генпрокуратурой обвинительного заключения, Никитин вместе Скаргой, также являвшимся председателем совета директоров «дочки» госкомпании, зарегистрированной в Либерии фирмы Fiona Trust & Holding Corp., с 2004 по 2013 год, используя подконтрольные иностранные компании, завладели правом на строительство морского судна-газовоза. Целью было извлечения прибыли от его эксплуатации и перепродажи. Тем самым, обвиняемые своими действиями нанесли Fiona Trust & Holding Corp. материальный ущерб на сумму свыше 1,5 миллиардов рублей. Оба осужденных осели в Великобритании и находятся в международном розыске, поэтому срок наказания будет исчисляться с момента задержания, экстрадиции или депортации в РФ. Ранее Власти Бахрейна передали России Джамиля Темирханова, который обвиняется в мошенничестве. Он украл у дольщиков сумму свыше 47 миллионов рублей. Деньги были потрачены на цели, не предусмотренные договорными обязательствами.