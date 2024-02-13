13 февраля 2024

Управляющую компанию пермского миллиардера засудили за необоснованное обогащение

В Перми ТСЖ засудило управляющую компанию из-за денег на ремонт ЖК «Арсенал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
В споре о взыскании денежных средств суд встал на сторону ТСЖ Фото:

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ТСЖ «Красные Казармы, 69» о взыскании с принадлежащей миллиардеру Александру Репину управляющей компании «СМУ №2 Сатурн-Р» более 280 тысяч рублей. Истец утверждал, что эта сумма является неосновательным обогащением в виде неизрасходованных средств. Они были получены ответчиком от жильцов за содержание и текущий ремонт одного из домов ЖК «Арсенал».

«Арбитражный суд Пермского края решил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“ в пользу ТСЖ „Красные Казармы, 69“ 283 652 рубля неоcновательного обогащения, процентов за пользование чужими деньгами и расходов по уплате госпошлины», — сообщается в судебной картотеке. В документах суда также указано, что управляющая компания подала жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Ее приняли к производству, заседание назначили на 28 февраля 2024 года.

Весной 2022 года в Перми жильцы одного из домов ЖК «Арсенал» на общем собрании расторгли договор с ООО «СМУ №2 Сатурн-Р». Управлять домом стало ТСЖ, которое потребовало от УК перевести собранные с жителей, но еще неосвоенные 428 тысяч рублей. ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» перечислило только часть средств. Компания сослалась на то, что около 250 тысяч рублей сэкономила на разнице между внесенными жильцами платежами и фактическим расчетом с подрядчиками. Таким образом УК посчитала, что эти деньги может оставить себе. ТСЖ не согласилось с доводами и обратилось в суд.

По данным СБИС, ТСЖ «Красные Казармы, 69» образовано в Перми в марте 2022 года. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р» принадлежит пермскому бизнесмену Александру Репину. Эта УК является лучшей управляющей компанией Пермского края по версии региональной ИГЖН.

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Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ТСЖ «Красные Казармы, 69» о взыскании с принадлежащей миллиардеру Александру Репину управляющей компании «СМУ №2 Сатурн-Р» более 280 тысяч рублей. Истец утверждал, что эта сумма является неосновательным обогащением в виде неизрасходованных средств. Они были получены ответчиком от жильцов за содержание и текущий ремонт одного из домов ЖК «Арсенал». «Арбитражный суд Пермского края решил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“ в пользу ТСЖ „Красные Казармы, 69“ 283 652 рубля неоcновательного обогащения, процентов за пользование чужими деньгами и расходов по уплате госпошлины», — сообщается в судебной картотеке. В документах суда также указано, что управляющая компания подала жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Ее приняли к производству, заседание назначили на 28 февраля 2024 года. Весной 2022 года в Перми жильцы одного из домов ЖК «Арсенал» на общем собрании расторгли договор с ООО «СМУ №2 Сатурн-Р». Управлять домом стало ТСЖ, которое потребовало от УК перевести собранные с жителей, но еще неосвоенные 428 тысяч рублей. ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» перечислило только часть средств. Компания сослалась на то, что около 250 тысяч рублей сэкономила на разнице между внесенными жильцами платежами и фактическим расчетом с подрядчиками. Таким образом УК посчитала, что эти деньги может оставить себе. ТСЖ не согласилось с доводами и обратилось в суд. По данным СБИС, ТСЖ «Красные Казармы, 69» образовано в Перми в марте 2022 года. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р» принадлежит пермскому бизнесмену Александру Репину. Эта УК является лучшей управляющей компанией Пермского края по версии региональной ИГЖН.
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