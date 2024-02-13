Управляющую компанию пермского миллиардера засудили за необоснованное обогащение

В Перми ТСЖ засудило управляющую компанию из-за денег на ремонт ЖК «Арсенал»

14 февраля 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

В споре о взыскании денежных средств суд встал на сторону ТСЖ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ТСЖ «Красные Казармы, 69» о взыскании с принадлежащей миллиардеру Александру Репину управляющей компании «СМУ №2 Сатурн-Р» более 280 тысяч рублей. Истец утверждал, что эта сумма является неосновательным обогащением в виде неизрасходованных средств. Они были получены ответчиком от жильцов за содержание и текущий ремонт одного из домов ЖК «Арсенал». «Арбитражный суд Пермского края решил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“ в пользу ТСЖ „Красные Казармы, 69“ 283 652 рубля неоcновательного обогащения, процентов за пользование чужими деньгами и расходов по уплате госпошлины», — сообщается в судебной картотеке. В документах суда также указано, что управляющая компания подала жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Ее приняли к производству, заседание назначили на 28 февраля 2024 года. Весной 2022 года в Перми жильцы одного из домов ЖК «Арсенал» на общем собрании расторгли договор с ООО «СМУ №2 Сатурн-Р». Управлять домом стало ТСЖ, которое потребовало от УК перевести собранные с жителей, но еще неосвоенные 428 тысяч рублей. ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» перечислило только часть средств. Компания сослалась на то, что около 250 тысяч рублей сэкономила на разнице между внесенными жильцами платежами и фактическим расчетом с подрядчиками. Таким образом УК посчитала, что эти деньги может оставить себе. ТСЖ не согласилось с доводами и обратилось в суд. По данным СБИС, ТСЖ «Красные Казармы, 69» образовано в Перми в марте 2022 года. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р» принадлежит пермскому бизнесмену Александру Репину. Эта УК является лучшей управляющей компанией Пермского края по версии региональной ИГЖН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ТСЖ «Красные Казармы, 69» о взыскании с принадлежащей миллиардеру Александру Репину управляющей компании «СМУ №2 Сатурн-Р» более 280 тысяч рублей. Истец утверждал, что эта сумма является неосновательным обогащением в виде неизрасходованных средств. Они были получены ответчиком от жильцов за содержание и текущий ремонт одного из домов ЖК «Арсенал». «Арбитражный суд Пермского края решил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“ в пользу ТСЖ „Красные Казармы, 69“ 283 652 рубля неоcновательного обогащения, процентов за пользование чужими деньгами и расходов по уплате госпошлины», — сообщается в судебной картотеке. В документах суда также указано, что управляющая компания подала жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Ее приняли к производству, заседание назначили на 28 февраля 2024 года. Весной 2022 года в Перми жильцы одного из домов ЖК «Арсенал» на общем собрании расторгли договор с ООО «СМУ №2 Сатурн-Р». Управлять домом стало ТСЖ, которое потребовало от УК перевести собранные с жителей, но еще неосвоенные 428 тысяч рублей. ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» перечислило только часть средств. Компания сослалась на то, что около 250 тысяч рублей сэкономила на разнице между внесенными жильцами платежами и фактическим расчетом с подрядчиками. Таким образом УК посчитала, что эти деньги может оставить себе. ТСЖ не согласилось с доводами и обратилось в суд. По данным СБИС, ТСЖ «Красные Казармы, 69» образовано в Перми в марте 2022 года. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р» принадлежит пермскому бизнесмену Александру Репину. Эта УК является лучшей управляющей компанией Пермского края по версии региональной ИГЖН.