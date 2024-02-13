Управляющую компанию пермского миллиардера засудили за необоснованное обогащение

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ТСЖ «Красные Казармы, 69» о взыскании с принадлежащей миллиардеру Александру Репину управляющей компании «СМУ №2 Сатурн-Р» более 280 тысяч рублей. Истец утверждал, что эта сумма является неосновательным обогащением в виде неизрасходованных средств. Они были получены ответчиком от жильцов за содержание и текущий ремонт одного из домов ЖК «Арсенал».
«Арбитражный суд Пермского края решил исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“ в пользу ТСЖ „Красные Казармы, 69“ 283 652 рубля неоcновательного обогащения, процентов за пользование чужими деньгами и расходов по уплате госпошлины», — сообщается в судебной картотеке. В документах суда также указано, что управляющая компания подала жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Ее приняли к производству, заседание назначили на 28 февраля 2024 года.
Весной 2022 года в Перми жильцы одного из домов ЖК «Арсенал» на общем собрании расторгли договор с ООО «СМУ №2 Сатурн-Р». Управлять домом стало ТСЖ, которое потребовало от УК перевести собранные с жителей, но еще неосвоенные 428 тысяч рублей. ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» перечислило только часть средств. Компания сослалась на то, что около 250 тысяч рублей сэкономила на разнице между внесенными жильцами платежами и фактическим расчетом с подрядчиками. Таким образом УК посчитала, что эти деньги может оставить себе. ТСЖ не согласилось с доводами и обратилось в суд.
По данным СБИС, ТСЖ «Красные Казармы, 69» образовано в Перми в марте 2022 года. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р» принадлежит пермскому бизнесмену Александру Репину. Эта УК является лучшей управляющей компанией Пермского края по версии региональной ИГЖН.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.