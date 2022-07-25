УК пермского миллиардера Репина признана лучшей в крае

Компания Александра Репина осталась лидером рейтинга лучших УК Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Организация «СМУ №2 Сатурн-Р», которая принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину, по итогам второго квартала года сохранила лидерство в рейтинге управляющих компаний региона. Соответствующее исследование опубликовала на своем сайте краевая инспекция государственного жилищного надзора.

«Рейтинг управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Пермского края за 2 квартал 2022 года. ООО „СМУ №2 Сатурн-Р“, место в рейтинге — 1», — указано в исследовании. По сравнению с первым кварталом компания Репина потеряла 5 пунктов, но сохранила лидерство в рейтинге с достижением в 35 баллов.

Лишь на 1 балл от УК Репина отстала организация «Головановская жилищная служба». В первую пятерку также вошли компании ООО «Вариант», ООО «Первая УК», ООО «ЖЭУ Краснова», набравшие по 30 баллов. Худшими организациями признаны ООО «ЗУК», ООО «Жилищно-сервисная компания» и ООО «УК «Технология Энергосбережения». Всего в рейтинге краевой ИГЖН 152 позиции.