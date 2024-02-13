Свердловский СК проверит учительницу, которая 27 раз уколола ученика циркулем

Следователи организовали проверку после того как учительница из школы №19 в поселке Малышева (Свердловская область) 27 раз уколола циркулем ученика. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
«В Асбесте следствие проводит проверку сообщения об инциденте в школе. 16 января произошел инцидент, связанный с причинением преподавателем учреждения телесных повреждений учащемуся. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки», — пояснил Шульга.
Девятилетний ребенок поссорился с одноклассницей и поцарапал девочке руку. Видимо, желая проучить ребенка, педагог вывела его к доске и, держа крепко за руку, начала колоть острием циркуля. Во время экзекуции учительница повторяла: «Тебе нравится?». Позже отец насчитал на руке ребенка 27 уколов, ему была оказана помощь в травмпункте.
После этого учительница пыталась оправдаться перед семьей пострадавшего мальчика тем, что «дала волю эмоциям». Школьным происшествием заинтересовалась и полиция. На педагога запрошены характеризующие документы, сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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