13 февраля 2024

Глава СК поручил возбудить дело на уральского учителя, уколовшего ученика 27 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Делом также заинтересовались свердловские полицейские (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению, что учительница школы №19 в поселке Малышева (Свердловская область) 27 раз уколола ребенка циркулем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования», — пишет telegram-канал «Следком». Пострадавшим оказался второклассник.

История произошла еще 16 января. По предварительным данным, ребенок поссорился с одноклассницей и поцарапал ей руку циркулем. После этого педагог якобы вывела мальчика к доске, взяла циркуль и начала колоть острием. Отец пострадавшего насчитал 27 уколов на руке сына.

Учительница пыталась оправдаться перед семьей мальчика тем, что «дала волю эмоциям». Школьным происшествием заинтересовалась и полиция. На педагога запрошены характеризующие документы, сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению, что учительница школы №19 в поселке Малышева (Свердловская область) 27 раз уколола ребенка циркулем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования», — пишет telegram-канал «Следком». Пострадавшим оказался второклассник. История произошла еще 16 января. По предварительным данным, ребенок поссорился с одноклассницей и поцарапал ей руку циркулем. После этого педагог якобы вывела мальчика к доске, взяла циркуль и начала колоть острием. Отец пострадавшего насчитал 27 уколов на руке сына. Учительница пыталась оправдаться перед семьей мальчика тем, что «дала волю эмоциям». Школьным происшествием заинтересовалась и полиция. На педагога запрошены характеризующие документы, сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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