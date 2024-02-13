Общество Глава СК поручил возбудить дело на уральского учителя, уколовшего ученика 27 раз 14 февраля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 + Делом также заинтересовались свердловские полицейские (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению, что учительница школы №19 в поселке Малышева (Свердловская область) 27 раз уколола ребенка циркулем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования», — пишет telegram-канал «Следком». Пострадавшим оказался второклассник. История произошла еще 16 января. По предварительным данным, ребенок поссорился с одноклассницей и поцарапал ей руку циркулем. После этого педагог якобы вывела мальчика к доске, взяла циркуль и начала колоть острием. Отец пострадавшего насчитал 27 уколов на руке сына. Учительница пыталась оправдаться перед семьей мальчика тем, что «дала волю эмоциям». Школьным происшествием заинтересовалась и полиция. На педагога запрошены характеризующие документы, сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению, что учительница школы №19 в поселке Малышева (Свердловская область) 27 раз уколола ребенка циркулем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования», — пишет telegram-канал «Следком». Пострадавшим оказался второклассник. История произошла еще 16 января. По предварительным данным, ребенок поссорился с одноклассницей и поцарапал ей руку циркулем. После этого педагог якобы вывела мальчика к доске, взяла циркуль и начала колоть острием. Отец пострадавшего насчитал 27 уколов на руке сына. Учительница пыталась оправдаться перед семьей мальчика тем, что «дала волю эмоциям». Школьным происшествием заинтересовалась и полиция. На педагога запрошены характеризующие документы, сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям