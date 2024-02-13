Глава СК поручил возбудить дело на уральского учителя, уколовшего ученика 27 раз

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению, что учительница школы №19 в поселке Малышева (Свердловская область) 27 раз уколола ребенка циркулем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования», — пишет telegram-канал «Следком». Пострадавшим оказался второклассник.
История произошла еще 16 января. По предварительным данным, ребенок поссорился с одноклассницей и поцарапал ей руку циркулем. После этого педагог якобы вывела мальчика к доске, взяла циркуль и начала колоть острием. Отец пострадавшего насчитал 27 уколов на руке сына.
Учительница пыталась оправдаться перед семьей мальчика тем, что «дала волю эмоциям». Школьным происшествием заинтересовалась и полиция. На педагога запрошены характеризующие документы, сообщал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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