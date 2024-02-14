Бойцы ВСУ в Авдеевке жалуются, что им нечем обороняться

WSJ: у ВСУ в наличии всего девять артиллерийских снарядов против РФ в Авдеевке
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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, миномет, обстрел, всу, дрг
Украина испытывает сильную нехватку вооружения, передает WSJ Фото:

Украиские солдаты признают критическую нехватку вооружения, по сравнению с российскими бойцами. В настоящий момент у них осталось всего девять артиллерийских снарядов, которые они могут использовать против РФ в боях за Авдеевку. Также на каждые пять российских выстрелов приходится только один украинский. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских бойцов.

«На каждые пять-семь вражеских снарядов мы отвечаем одним», — отмечает спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Его слова приводит американское издание. По словам другого спикера из числа украинских войск, у артиллеристов осталось всего девять снарядов для противостояния российским солдатам в районе Авдеевки.

Солдаты ВСУ в боях против РФ вынуждены использовать бракованные боеприпасы. Это связано с тем, что Запад сократил свою поддержку и Киев должен использовать ограниченные запасы вооружения.

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Украиские солдаты признают критическую нехватку вооружения, по сравнению с российскими бойцами. В настоящий момент у них осталось всего девять артиллерийских снарядов, которые они могут использовать против РФ в боях за Авдеевку. Также на каждые пять российских выстрелов приходится только один украинский. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских бойцов. «На каждые пять-семь вражеских снарядов мы отвечаем одним», — отмечает спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Его слова приводит американское издание. По словам другого спикера из числа украинских войск, у артиллеристов осталось всего девять снарядов для противостояния российским солдатам в районе Авдеевки. Солдаты ВСУ в боях против РФ вынуждены использовать бракованные боеприпасы. Это связано с тем, что Запад сократил свою поддержку и Киев должен использовать ограниченные запасы вооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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