Бойцы ВСУ в Авдеевке жалуются, что им нечем обороняться

WSJ: у ВСУ в наличии всего девять артиллерийских снарядов против РФ в Авдеевке

14 февраля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Украина испытывает сильную нехватку вооружения, передает WSJ Фото: Министерство обороны Украины Украиские солдаты признают критическую нехватку вооружения, по сравнению с российскими бойцами. В настоящий момент у них осталось всего девять артиллерийских снарядов, которые они могут использовать против РФ в боях за Авдеевку. Также на каждые пять российских выстрелов приходится только один украинский. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских бойцов. «На каждые пять-семь вражеских снарядов мы отвечаем одним», — отмечает спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Его слова приводит американское издание. По словам другого спикера из числа украинских войск, у артиллеристов осталось всего девять снарядов для противостояния российским солдатам в районе Авдеевки. Солдаты ВСУ в боях против РФ вынуждены использовать бракованные боеприпасы. Это связано с тем, что Запад сократил свою поддержку и Киев должен использовать ограниченные запасы вооружения.

Украиские солдаты признают критическую нехватку вооружения, по сравнению с российскими бойцами. В настоящий момент у них осталось всего девять артиллерийских снарядов, которые они могут использовать против РФ в боях за Авдеевку. Также на каждые пять российских выстрелов приходится только один украинский. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских бойцов. «На каждые пять-семь вражеских снарядов мы отвечаем одним», — отмечает спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Его слова приводит американское издание. По словам другого спикера из числа украинских войск, у артиллеристов осталось всего девять снарядов для противостояния российским солдатам в районе Авдеевки. Солдаты ВСУ в боях против РФ вынуждены использовать бракованные боеприпасы. Это связано с тем, что Запад сократил свою поддержку и Киев должен использовать ограниченные запасы вооружения.