Украина испытывает сильную нехватку вооружения, передает WSJФото: Министерство обороны Украины
Украиские солдаты признают критическую нехватку вооружения, по сравнению с российскими бойцами. В настоящий момент у них осталось всего девять артиллерийских снарядов, которые они могут использовать против РФ в боях за Авдеевку. Также на каждые пять российских выстрелов приходится только один украинский. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских бойцов.
«На каждые пять-семь вражеских снарядов мы отвечаем одним», — отмечает спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Его слова приводит американское издание. По словам другого спикера из числа украинских войск, у артиллеристов осталось всего девять снарядов для противостояния российским солдатам в районе Авдеевки.
Солдаты ВСУ в боях против РФ вынуждены использовать бракованные боеприпасы. Это связано с тем, что Запад сократил свою поддержку и Киев должен использовать ограниченные запасы вооружения.
Украиские солдаты признают критическую нехватку вооружения, по сравнению с российскими бойцами. В настоящий момент у них осталось всего девять артиллерийских снарядов, которые они могут использовать против РФ в боях за Авдеевку. Также на каждые пять российских выстрелов приходится только один украинский. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских бойцов. «На каждые пять-семь вражеских снарядов мы отвечаем одним», — отмечает спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Его слова приводит американское издание. По словам другого спикера из числа украинских войск, у артиллеристов осталось всего девять снарядов для противостояния российским солдатам в районе Авдеевки. Солдаты ВСУ в боях против РФ вынуждены использовать бракованные боеприпасы. Это связано с тем, что Запад сократил свою поддержку и Киев должен использовать ограниченные запасы вооружения.