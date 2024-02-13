Для свердловчанина, убившего мать пятерых детей, запросили 12 лет колонии

Гособвинитель запросил 12 лет колонии для свердловчанина Александра Белюшина, который обвиняется в убийстве матери пятерых детей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить наказание жителю Алапаевского района, обвиняемому в убийстве бывшей супруги, матери пятерых детей, наказание в виде 12 лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве. Приговор будет оглашен 15 февраля.
Тело женщины нашли 11 января 2023 года. По данным обвинения, Белюшины ехали по трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Между ними произошел конфликт из-за того, что женщина хотела увезти детей в другой город. Александр остановил машину, стал избивать и душить Белюшину. Она скончалась на месте происшествия.
Подозреваемый был задержан и отправлен под стражу. Женщину похоронили в поселке под Алапаевском, а ее пятерых детей забрали органы опеки.
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