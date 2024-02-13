Борт специального летного отряда «Россия» приземлился под Екатеринбургом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Специальный авиаотряд, который обеспечивает перевозку первых лиц государства, вылетел из московского аэропорта Внуково в 5:59 по местному времени. А приземлился, судя по онлайн-карте, около 13:00.
О возможной поездке президента России Владимира Путина в Свердловскую область URA.RU сообщило 7 февраля. При этом еще конце января агентство рассказывало, что в предварительном графике глава государства, помимо Екатеринбурга, Нижний Тагил и Верхняя Пышма. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции.
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