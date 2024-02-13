13 февраля 2024

Под Екатеринбургом приземлился правительственный спецборт. Скрин

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, кабина самолета, флаг россии
На то, что это спецборт, указывает отсутствие пункта назначения Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ждут Владимира Путина

Борт специального летного отряда «Россия» приземлился под Екатеринбургом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Специальный авиаотряд, который обеспечивает перевозку первых лиц государства, вылетел из московского аэропорта Внуково в 5:59 по местному времени. А приземлился, судя по онлайн-карте, около 13:00.

О возможной поездке президента России Владимира Путина в Свердловскую область URA.RU сообщило 7 февраля. При этом еще конце января агентство рассказывало, что в предварительном графике глава государства, помимо Екатеринбурга, Нижний Тагил и Верхняя Пышма. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции.

Правительственный борт вылетел из Москвы в 5:59 по местному времени
Правительственный борт вылетел из Москвы в 5:59 по местному времени

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Борт специального летного отряда «Россия» приземлился под Екатеринбургом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Специальный авиаотряд, который обеспечивает перевозку первых лиц государства, вылетел из московского аэропорта Внуково в 5:59 по местному времени. А приземлился, судя по онлайн-карте, около 13:00. О возможной поездке президента России Владимира Путина в Свердловскую область URA.RU сообщило 7 февраля. При этом еще конце января агентство рассказывало, что в предварительном графике глава государства, помимо Екатеринбурга, Нижний Тагил и Верхняя Пышма. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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