Новое руководство мэрии Кургана сталкивается с внутренними конфликтами. Инсайд

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Источники URA.RU сообщают о конфликте между врио главы Кургана и ее заместителя (архивное фото) Фото:

В администрации Кургана возникли вопросы о взаимодействии руководства в лице временно исполняющей обязанности главы Анастасии Аргышевой и ее заместителя Романа Медведева. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. С их слов, бывают случаи, когда чиновники не могут сработаться и сойтись во мнениях.

«Административная конструкция мэрии Кургана под вопросом из-за конфликтов между врио главы Аргышевой и замом Медведевым. Они часто не сходятся во мнении по ряду вопросов. Иногда разговоры идут на повышенных тонах, чему сотрудники становятся свидетелями», — сообщают инсайдеры. Они уточняют, что вопросы ЖКХ, которые курирует Медведев — одни из важнейших в городе, поэтому руководству придется наладить диалог. Отмечается, что чиновники они опытные и смогут урегулировать ситуацию, чтобы город оставался под грамотным управлением.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее источники URA.RU сообщали, что врио главы Аргышева согласилась участвовать в конкурсе на пост мэра при условии, что если она возглавит город, то сможет покинуть этот пост после выборов президента РФ. Решение о присвоении директору департамента ЖКХ Роману Медведеву статуса замглавы было принято 31 января на заседании гордумы. В том же месяце Анастасию Аргышеву, которая была управляющей делами, повысили до первого зама.

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В администрации Кургана возникли вопросы о взаимодействии руководства в лице временно исполняющей обязанности главы Анастасии Аргышевой и ее заместителя Романа Медведева. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. С их слов, бывают случаи, когда чиновники не могут сработаться и сойтись во мнениях. «Административная конструкция мэрии Кургана под вопросом из-за конфликтов между врио главы Аргышевой и замом Медведевым. Они часто не сходятся во мнении по ряду вопросов. Иногда разговоры идут на повышенных тонах, чему сотрудники становятся свидетелями», — сообщают инсайдеры. Они уточняют, что вопросы ЖКХ, которые курирует Медведев — одни из важнейших в городе, поэтому руководству придется наладить диалог. Отмечается, что чиновники они опытные и смогут урегулировать ситуацию, чтобы город оставался под грамотным управлением. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее источники URA.RU сообщали, что врио главы Аргышева согласилась участвовать в конкурсе на пост мэра при условии, что если она возглавит город, то сможет покинуть этот пост после выборов президента РФ. Решение о присвоении директору департамента ЖКХ Роману Медведеву статуса замглавы было принято 31 января на заседании гордумы. В том же месяце Анастасию Аргышеву, которая была управляющей делами, повысили до первого зама.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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