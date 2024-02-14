Челябинские власти поддержат субсидиями авиаперевозки за рубеж

Субсидироваться перелеты будут до конца декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Правительство Челябинской области поддержит международных авиаперевозчиков субсидиями. В опубликованном постановлении власти раскрыли порядок для расчета выплат.

«Утвердить порядок предоставления в 2024 году из областного бюджета субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление международных воздушных перевозок пассажиров. Субсидия предоставляется авиаперевозчикам в целях возмещения понесенных затрат», — отмечено в документе.

В период до 20 декабря направлять платежи будет региональный минтранспорта. Выплаты предусмотрены организациям, которые пройдут отбор. Для этого нельзя являться иностранным юрлицом, быть в списках запрещенных организаций, не получать средства из регионального бюджета по другим направлениям, иметь просроченную задолженность перед областным бюджетом.

Выплачивать деньги будут ежемесячно за каждый рейс. Для расчета убытков предложена формула. Компенсировать будут разницу между понесенными расходами и полученными доходами перевозчика.

Как следует из постановления, в правительстве стремятся обеспечить транспортную доступность региона. В ходе встреч властей региона с коллегами из Беларуси и других государств многократно поднимались вопросы открытия прямых авиарейсов. Самолеты из Челябинска в июле 2023 года до октября начинали летать в Алматы.