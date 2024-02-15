Кандидат в главы курганской КСП Останина пояснила, в каком случае начнет карать чиновников

В курганской облдуме обсудили задачи для руководителя КСП

15 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Депутаты вынесут решение о назначении нового главы КСП на ближайшей думе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Претендент на пост главы курганской контрольно-счетной палаты (КСП) Елена Останина начнет карать чиновников только за серьезные крупные нарушения. При этом первоначально она наберет штат новых сотрудников. Вопрос обсуждался на заседании комитета по экономической политике, передает журналист URA.RU. «Как вы себя будете ощущать — как карающий орган или для профилактики?» — спросил депутат облдумы Владимир Казаков у Останиной. «Так как я работала и работаю с финансами (Останина — замглавы Далматовского округа — прим. URA.RU), понимаю, что важно предостеречь, предупредить, а покарать — это последнее дело, когда действительно выявляются какие-то серьезные крупные нарушения», — пояснила Останина. Чиновница перечислила депутатам первостепенные планы, если возглавит КСП. Сначала она пересмотрит стандарты внешнего финансового контроля. Они требуют переработки с учетом новых нормативных документов. Кроме того, по ее мнению, необходимо увеличить штат КСП. «Думаю, что имеет смысл рассмотреть и молодых специалистов», — сказала Останина. Она добавила, что есть вопросы по внешнему контролю муниципальных образований. Не все полномочия были переданы своевременно. И это будет делаться поэтапно. При этом основная проблема в округах — дефицит кадров и компетентность сотрудников. Останина отметила, что также следует обновить сайт КСП региона и сделать его информативнее. Останина возглавит КСП, если депутаты одобрят ее кандидатуру на ближайшем заседании облдумы. Ее на этот пост, в том числе, рекомендовали замгубернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, которая год назад руководила КСП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Претендент на пост главы курганской контрольно-счетной палаты (КСП) Елена Останина начнет карать чиновников только за серьезные крупные нарушения. При этом первоначально она наберет штат новых сотрудников. Вопрос обсуждался на заседании комитета по экономической политике, передает журналист URA.RU. «Как вы себя будете ощущать — как карающий орган или для профилактики?» — спросил депутат облдумы Владимир Казаков у Останиной. «Так как я работала и работаю с финансами (Останина — замглавы Далматовского округа — прим. URA.RU), понимаю, что важно предостеречь, предупредить, а покарать — это последнее дело, когда действительно выявляются какие-то серьезные крупные нарушения», — пояснила Останина. Чиновница перечислила депутатам первостепенные планы, если возглавит КСП. Сначала она пересмотрит стандарты внешнего финансового контроля. Они требуют переработки с учетом новых нормативных документов. Кроме того, по ее мнению, необходимо увеличить штат КСП. «Думаю, что имеет смысл рассмотреть и молодых специалистов», — сказала Останина. Она добавила, что есть вопросы по внешнему контролю муниципальных образований. Не все полномочия были переданы своевременно. И это будет делаться поэтапно. При этом основная проблема в округах — дефицит кадров и компетентность сотрудников. Останина отметила, что также следует обновить сайт КСП региона и сделать его информативнее. Останина возглавит КСП, если депутаты одобрят ее кандидатуру на ближайшем заседании облдумы. Ее на этот пост, в том числе, рекомендовали замгубернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, которая год назад руководила КСП.