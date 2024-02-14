ВСУ готовятся к потере линии снабжения под Авдеевкой

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Дмитрий Лиховой сообщил, что в Авдеевке идут уличные бои Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы подготовили запасные пути снабжения в случае ее потери. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.

«Но ситуация там (под Авдеевкой — прим.URA.RU) напряженная и динамическая… На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения», — заявил Лиховой в эфире украинского телеканала «Рада». По его словам, в Авдеевке уже несколько дней идут уличные бои.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что группа бойцов ОДШБр «Ветераны» впереди кадровых войск прорвала оборону украинской армии и вышла на окраины Авдеевки, передает RT. Бойцы ВСУ в Авдеевке жалуются, что им нечем обороняться. По их словам, на каждые пять российских выстрелов приходится только один украинский.

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Украинские бойцы подготовили запасные пути снабжения в случае ее потери. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой. «Но ситуация там (под Авдеевкой — прим.URA.RU) напряженная и динамическая… На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения», — заявил Лиховой в эфире украинского телеканала «Рада». По его словам, в Авдеевке уже несколько дней идут уличные бои. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что группа бойцов ОДШБр «Ветераны» впереди кадровых войск прорвала оборону украинской армии и вышла на окраины Авдеевки, передает RT. Бойцы ВСУ в Авдеевке жалуются, что им нечем обороняться. По их словам, на каждые пять российских выстрелов приходится только один украинский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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