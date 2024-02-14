В челябинской школе рассказали, с чего начался конфликт с мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, школа 92
Агрессию мигранта спровоцировало оскорбление со стороны девочки Фото:

Конфликт с мигрантами в коррекционном первом классе школы №30 Челябинска начался с оскорбления со стороны девочки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Конфликт начался с оскорбительной фразы девочки в сторону ребенка из семьи мигранта. Он ответил на ее провокацию», — уточнил URA.RU источник.

К разбирательству со скандалом в школе подключилась мэрия Челябинска. Как уточнила URA.RU первый заместитель губернатора Ирина Гехт, в этой истории нужно тщательно разобраться прежде, чем делать выводы.

«16 февраля у нас состоится областное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будем разбирать ситуацию в школе. На встречу приглашено руководство школы, сейчас этим вопросом занимается мэрия», — сообщила URA.RU Гехт.

Ранее URA.RU сообщало о том, что родители первоклашек записали видеообращение с просьбой защитить своих детей от агрессии мигрантов. Проверкой ситуации занялся региональный СК. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следкома доложить о ходе проверки.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликт с мигрантами в коррекционном первом классе школы №30 Челябинска начался с оскорбления со стороны девочки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Конфликт начался с оскорбительной фразы девочки в сторону ребенка из семьи мигранта. Он ответил на ее провокацию», — уточнил URA.RU источник. К разбирательству со скандалом в школе подключилась мэрия Челябинска. Как уточнила URA.RU первый заместитель губернатора Ирина Гехт, в этой истории нужно тщательно разобраться прежде, чем делать выводы. «16 февраля у нас состоится областное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будем разбирать ситуацию в школе. На встречу приглашено руководство школы, сейчас этим вопросом занимается мэрия», — сообщила URA.RU Гехт. Ранее URA.RU сообщало о том, что родители первоклашек записали видеообращение с просьбой защитить своих детей от агрессии мигрантов. Проверкой ситуации занялся региональный СК. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следкома доложить о ходе проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...