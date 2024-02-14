В челябинской школе рассказали, с чего начался конфликт с мигрантами

Агрессию мигранта спровоцировало оскорбление со стороны девочки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Конфликт с мигрантами в коррекционном первом классе школы №30 Челябинска начался с оскорбления со стороны девочки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Конфликт начался с оскорбительной фразы девочки в сторону ребенка из семьи мигранта. Он ответил на ее провокацию», — уточнил URA.RU источник.

К разбирательству со скандалом в школе подключилась мэрия Челябинска. Как уточнила URA.RU первый заместитель губернатора Ирина Гехт, в этой истории нужно тщательно разобраться прежде, чем делать выводы.

«16 февраля у нас состоится областное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будем разбирать ситуацию в школе. На встречу приглашено руководство школы, сейчас этим вопросом занимается мэрия», — сообщила URA.RU Гехт.

Ранее URA.RU сообщало о том, что родители первоклашек записали видеообращение с просьбой защитить своих детей от агрессии мигрантов. Проверкой ситуации занялся региональный СК. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следкома доложить о ходе проверки.