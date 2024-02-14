Лолита: мои концерты отменили из-за недостаточного раскаяния

14 февраля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

У Лолиты отменили концерты во многих городах России Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Певица Лолита Милявская считает, что ее концерты в российских городах отменили из-за «недостаточного раскаяния» после «голой» вечеринки. Свою реакцию артистка опубликовала у себя в Telegram. «Только что я прочла в прессе, что мои концерты юбилейные по стране полностью отменены именно по просьбе общественников, потому что они считают меня недостаточно раскаявшейся», — обратилась Лолита. Она напомнила, что 40 лет выходит на сцену и считает это «своим оружием». Лолита также сообщила, что одной из первых давала концерты в Донецке и Луганске. Ранее были отменены концерты певицы во многих городах России, в том числе, Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Выступления стали отменять после участия Лолиты в «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. С аналогичной ситуацией столкнулись другие участники скандального мероприятия. Например, Филлип Киркоров и Дима Билан.

Певица Лолита Милявская считает, что ее концерты в российских городах отменили из-за «недостаточного раскаяния» после «голой» вечеринки. Свою реакцию артистка опубликовала у себя в Telegram. «Только что я прочла в прессе, что мои концерты юбилейные по стране полностью отменены именно по просьбе общественников, потому что они считают меня недостаточно раскаявшейся», — обратилась Лолита. Она напомнила, что 40 лет выходит на сцену и считает это «своим оружием». Лолита также сообщила, что одной из первых давала концерты в Донецке и Луганске. Ранее были отменены концерты певицы во многих городах России, в том числе, Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Выступления стали отменять после участия Лолиты в «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. С аналогичной ситуацией столкнулись другие участники скандального мероприятия. Например, Филлип Киркоров и Дима Билан.