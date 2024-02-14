К дню падения челябинского метеорита начались массовые продажи его осколков

15 февраля 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Самые большие осколки челябинского метеорита хранятся в государственном музее Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске к 11-летию падения метеорита жители выставили на продажу его осколки. Согласно объявлениям, стоимость одного грамма челябинского метеорита доходит до 1660 рублей. «Метеорит весом 15-20 грамм, магнитится. Цена осколка — 25 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». В Челябинске представлены осколки весом от 5,5 грамма до трех килограммов. Сами челябинцы предлагают коллекционерам экземпляры стоимостью до 17 900 рублей. Цену самого большого осколка, весом в три килограмма 40 граммов, продавец не указывает, предлагая договориться. Притом наименьшая стоимость за один грамм составила 100 рублей. Такую сумму назвал владелец осколка весом в 147 граммов. Части челябинского метеорита продаются и в других регионах страны. В Москве максимальная стоимость осколка составила 35 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 450 тысяч рублей. Дороже всего челябинский метеорит оценивают в Тюмени. Там на продажу выставлено «сердце метеорита», которое готовы продать не менее, чем за 10 миллионов рублей. Цена за 88-граммовый экземпляр в карточке товара указана в 369 миллионов рублей. 11 лет со дня падения метеорита отпразднуют в историческом музее Южного Урала. В момент падения, 15 февраля в 9:20, там поднимут купол стеклянной витрины, закрывающей метеорит. Первые посетители получат в подарок сувенирные пряники. Метеорит рухнул в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Волна от взрыва вызвала отключение сотовой связи и повреждение зданий, а также выбила окна. Вспышку увидели жители многих городов УрФО и близлежащих районов Казахстана. Самый крупный осколок, упавший в озеро Чебаркуль, теперь хранится в историческом музее региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске к 11-летию падения метеорита жители выставили на продажу его осколки. Согласно объявлениям, стоимость одного грамма челябинского метеорита доходит до 1660 рублей. «Метеорит весом 15-20 грамм, магнитится. Цена осколка — 25 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». В Челябинске представлены осколки весом от 5,5 грамма до трех килограммов. Сами челябинцы предлагают коллекционерам экземпляры стоимостью до 17 900 рублей. Цену самого большого осколка, весом в три килограмма 40 граммов, продавец не указывает, предлагая договориться. Притом наименьшая стоимость за один грамм составила 100 рублей. Такую сумму назвал владелец осколка весом в 147 граммов. Части челябинского метеорита продаются и в других регионах страны. В Москве максимальная стоимость осколка составила 35 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 450 тысяч рублей. Дороже всего челябинский метеорит оценивают в Тюмени. Там на продажу выставлено «сердце метеорита», которое готовы продать не менее, чем за 10 миллионов рублей. Цена за 88-граммовый экземпляр в карточке товара указана в 369 миллионов рублей. 11 лет со дня падения метеорита отпразднуют в историческом музее Южного Урала. В момент падения, 15 февраля в 9:20, там поднимут купол стеклянной витрины, закрывающей метеорит. Первые посетители получат в подарок сувенирные пряники. Метеорит рухнул в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Волна от взрыва вызвала отключение сотовой связи и повреждение зданий, а также выбила окна. Вспышку увидели жители многих городов УрФО и близлежащих районов Казахстана. Самый крупный осколок, упавший в озеро Чебаркуль, теперь хранится в историческом музее региона.