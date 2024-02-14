Термы с пивной баней отказались идти на поводу у свердловчан и снижать цены

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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, банный веник, парилка, париться
Всю критику от посетителей терм команда отрабатывает в круглосуточном режиме Фото:

Термальный комплекс ЮГА, который подвергся критике со стороны свердловчан из-за высоких цен и холодных бассейнов, устраняет недочеты в круглосуточном режиме. Так команда стала ежедневно публиковать в соцсетях температуру воды в бассейнах и банях, чтобы гости смогли сориентироваться, комфортно ли им будет плавать. При этом о снижении стоимости входа речи не идет, пояснили свою позицию URA.RU представители терм.

«Цены снижать мы не планируем, потому что это не даст должного эффекта. Вложения большие, комплекс новый, современный и красивый. Уверены, что после запуска второй и третьей очереди он закроет все потребности гостей в инфраструктуре и станет настоящей жемчужиной, точкой притяжения на карте не только Свердловской области, но и всей страны», — рассказали в термах ЮГА.

Также представители уточняют, что техническое открытие состоялось только 12 февраля: все замечания учитываются и закрываются в порядке приоритетности. «Надеемся, что те, кому не понравилось на техническом открытии, дадут термам второй шанс», — пояснили в комплексе.

Новый термальный комплекс начал работать с 12 февраля. Гостям обещают, что на территории появится 17 видов парных, пока же доступно только шесть площадок, среди них — русская парная, хамам, можжевеловая, механическая, пивная и детская бани.

Первые посетители уже успели побывать в «Юга» и остались недовольны тем, что в бассейнах и банях холодно, отсутствуют инструктора в детском бассейне и есть скользкие ступеньки. Многих также не устроили цены и малое количество парковочных мест. При этом были те, кто нашел в комплексе плюсы — это приветливый персонал, отличная работа банщиков, модный интерьер и вкусные блюда в кафе.

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Термальный комплекс ЮГА, который подвергся критике со стороны свердловчан из-за высоких цен и холодных бассейнов, устраняет недочеты в круглосуточном режиме. Так команда стала ежедневно публиковать в соцсетях температуру воды в бассейнах и банях, чтобы гости смогли сориентироваться, комфортно ли им будет плавать. При этом о снижении стоимости входа речи не идет, пояснили свою позицию URA.RU представители терм. «Цены снижать мы не планируем, потому что это не даст должного эффекта. Вложения большие, комплекс новый, современный и красивый. Уверены, что после запуска второй и третьей очереди он закроет все потребности гостей в инфраструктуре и станет настоящей жемчужиной, точкой притяжения на карте не только Свердловской области, но и всей страны», — рассказали в термах ЮГА. Также представители уточняют, что техническое открытие состоялось только 12 февраля: все замечания учитываются и закрываются в порядке приоритетности. «Надеемся, что те, кому не понравилось на техническом открытии, дадут термам второй шанс», — пояснили в комплексе. Новый термальный комплекс начал работать с 12 февраля. Гостям обещают, что на территории появится 17 видов парных, пока же доступно только шесть площадок, среди них — русская парная, хамам, можжевеловая, механическая, пивная и детская бани. Первые посетители уже успели побывать в «Юга» и остались недовольны тем, что в бассейнах и банях холодно, отсутствуют инструктора в детском бассейне и есть скользкие ступеньки. Многих также не устроили цены и малое количество парковочных мест. При этом были те, кто нашел в комплексе плюсы — это приветливый персонал, отличная работа банщиков, модный интерьер и вкусные блюда в кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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