Термы с пивной баней отказались идти на поводу у свердловчан и снижать цены

14 февраля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Всю критику от посетителей терм команда отрабатывает в круглосуточном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Термальный комплекс ЮГА, который подвергся критике со стороны свердловчан из-за высоких цен и холодных бассейнов, устраняет недочеты в круглосуточном режиме. Так команда стала ежедневно публиковать в соцсетях температуру воды в бассейнах и банях, чтобы гости смогли сориентироваться, комфортно ли им будет плавать. При этом о снижении стоимости входа речи не идет, пояснили свою позицию URA.RU представители терм. «Цены снижать мы не планируем, потому что это не даст должного эффекта. Вложения большие, комплекс новый, современный и красивый. Уверены, что после запуска второй и третьей очереди он закроет все потребности гостей в инфраструктуре и станет настоящей жемчужиной, точкой притяжения на карте не только Свердловской области, но и всей страны», — рассказали в термах ЮГА. Также представители уточняют, что техническое открытие состоялось только 12 февраля: все замечания учитываются и закрываются в порядке приоритетности. «Надеемся, что те, кому не понравилось на техническом открытии, дадут термам второй шанс», — пояснили в комплексе. Новый термальный комплекс начал работать с 12 февраля. Гостям обещают, что на территории появится 17 видов парных, пока же доступно только шесть площадок, среди них — русская парная, хамам, можжевеловая, механическая, пивная и детская бани. Первые посетители уже успели побывать в «Юга» и остались недовольны тем, что в бассейнах и банях холодно, отсутствуют инструктора в детском бассейне и есть скользкие ступеньки. Многих также не устроили цены и малое количество парковочных мест. При этом были те, кто нашел в комплексе плюсы — это приветливый персонал, отличная работа банщиков, модный интерьер и вкусные блюда в кафе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Термальный комплекс ЮГА, который подвергся критике со стороны свердловчан из-за высоких цен и холодных бассейнов, устраняет недочеты в круглосуточном режиме. Так команда стала ежедневно публиковать в соцсетях температуру воды в бассейнах и банях, чтобы гости смогли сориентироваться, комфортно ли им будет плавать. При этом о снижении стоимости входа речи не идет, пояснили свою позицию URA.RU представители терм. «Цены снижать мы не планируем, потому что это не даст должного эффекта. Вложения большие, комплекс новый, современный и красивый. Уверены, что после запуска второй и третьей очереди он закроет все потребности гостей в инфраструктуре и станет настоящей жемчужиной, точкой притяжения на карте не только Свердловской области, но и всей страны», — рассказали в термах ЮГА. Также представители уточняют, что техническое открытие состоялось только 12 февраля: все замечания учитываются и закрываются в порядке приоритетности. «Надеемся, что те, кому не понравилось на техническом открытии, дадут термам второй шанс», — пояснили в комплексе. Новый термальный комплекс начал работать с 12 февраля. Гостям обещают, что на территории появится 17 видов парных, пока же доступно только шесть площадок, среди них — русская парная, хамам, можжевеловая, механическая, пивная и детская бани. Первые посетители уже успели побывать в «Юга» и остались недовольны тем, что в бассейнах и банях холодно, отсутствуют инструктора в детском бассейне и есть скользкие ступеньки. Многих также не устроили цены и малое количество парковочных мест. При этом были те, кто нашел в комплексе плюсы — это приветливый персонал, отличная работа банщиков, модный интерьер и вкусные блюда в кафе.