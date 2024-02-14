Шумков поздравил подшефный Краснодон с годовщиной освобождения от фашистов

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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Вадим Шумков поздравил Краснодон с памятной датой Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил подшефный Краснодон из ЛНР с 81-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Уважаемые краснодонцы, примите искренние поздравления от Курганской области с важной датой в истории города — 81-й годовщиной со дня освобождения Краснодона от немецко-фашистских захватчиков. Слава героям прошлым и нынешним!» — говорится в обращении главы региона.

Шумков отметил, что сохранение исторической правды о подвиге наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны всегда было важной задачей. По его словам, Краснодон и в наши дни проявляет мужество и отвагу в условиях спецоперации. Губернатор добавил, что Курганская область продолжит помогать городу восстанавливать объекты, потому что «у нас общее прошлое, настоящее и будущее».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил подшефный Краснодон из ЛНР с 81-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Уважаемые краснодонцы, примите искренние поздравления от Курганской области с важной датой в истории города — 81-й годовщиной со дня освобождения Краснодона от немецко-фашистских захватчиков. Слава героям прошлым и нынешним!» — говорится в обращении главы региона. Шумков отметил, что сохранение исторической правды о подвиге наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны всегда было важной задачей. По его словам, Краснодон и в наши дни проявляет мужество и отвагу в условиях спецоперации. Губернатор добавил, что Курганская область продолжит помогать городу восстанавливать объекты, потому что «у нас общее прошлое, настоящее и будущее».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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