Что не так с планом Сырского на 2024 год

Экс-депутат Харькова Кеворкян перечислил главные проблемы ВПК Украины

15 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Украина может развернуть сотни тысяч предприятий по производству дронов, сказал Константин Кеворкян Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины есть потенциал для производства дронов различного типа, стрелкового оружия, ремонта старой техники, но без помощи Запада ВСУ останутся без ракетных комплексов, зенитных установок, а также тяжелой техники. Об этом в беседе с URA.RU сообщил политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян. «Украинский военно-промышленный комплекс еще со времен СССР обладает огромным потенциалом. Города Харьков, Днепропетровск, Запорожье в значительной степени являлись центрами производства вооружений для Советского Союза. Возможность делать некоторую часть вооружения сохраняется, но это не вся номенклатура. Речь не идет о создании тяжелой техники, о ракетных установках, о зенитных комплексах, но массовое производство тех же дронов, какого-то стрелкового оружия на Украине возможно», — сказал Константин Кеворкян. Новость по теме Подполковник Иванников: атаки России лишили Украину боеприпасов для ЗРК Предприятия военно-промышленного комплекса Украины вполне пригодны для использования, отметил эксперт. «Эти мощности, пусть и отчасти устаревшие, сохраняются. Достаточно сказать, что в одном только Харькове есть танкоремонтный завод, завод имени Малышева, который производит бронетехнику. Один из цехов Харьковского тракторного завода еще советских времен приспособлен для производства вооружения. Есть серьезные предприятия, которые заточены на нужды аэрокосмической отрасли, не только авиазавод, но и „Хартрон“ (производство автоматических систем управления ракетно-космической техники). Все это только в одном городе», — добавил собеседник агентства. По его словам, в большей степени сейчас Украина пользуется мелкими производствами, которые разбросаны по всей стране. «Вопрос производства новой бронетехники не стоит. Достаточно много у них запасов старого вооружения. Поставлена задача по массовому производству дронов через 3D-печати. Притом, что Украина испытывает значительные объективные трудности в производстве боеприпасов и многих видов вооружения, у нее есть потенциал и желание разворачивать военное производство в отраслях, которые критически важны для продолжения сопротивления, и эту опасность не надо не оценивать. Производство диверсифицируют, разбрасывают по мелким помещениям, типа автомастерских, небольших одиночных цехов, различных автобаз, которых на Украине насчитывается сотни тысяч», — подчеркнул экс-депутат Харькова. На конец 2023 года страны Запада потратили на нужды ВСУ около 113 миллиардов долларов. Военная помощь Украине начинает сокращаться. Чтобы добиться новых поставок президент Владимир Зеленский поехал в Европу. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине нужно запускать собственное производство оружия, а не ждать помощи от Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Украины есть потенциал для производства дронов различного типа, стрелкового оружия, ремонта старой техники, но без помощи Запада ВСУ останутся без ракетных комплексов, зенитных установок, а также тяжелой техники. Об этом в беседе с URA.RU сообщил политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян. «Украинский военно-промышленный комплекс еще со времен СССР обладает огромным потенциалом. Города Харьков, Днепропетровск, Запорожье в значительной степени являлись центрами производства вооружений для Советского Союза. Возможность делать некоторую часть вооружения сохраняется, но это не вся номенклатура. Речь не идет о создании тяжелой техники, о ракетных установках, о зенитных комплексах, но массовое производство тех же дронов, какого-то стрелкового оружия на Украине возможно», — сказал Константин Кеворкян. Предприятия военно-промышленного комплекса Украины вполне пригодны для использования, отметил эксперт. «Эти мощности, пусть и отчасти устаревшие, сохраняются. Достаточно сказать, что в одном только Харькове есть танкоремонтный завод, завод имени Малышева, который производит бронетехнику. Один из цехов Харьковского тракторного завода еще советских времен приспособлен для производства вооружения. Есть серьезные предприятия, которые заточены на нужды аэрокосмической отрасли, не только авиазавод, но и „Хартрон“ (производство автоматических систем управления ракетно-космической техники). Все это только в одном городе», — добавил собеседник агентства. По его словам, в большей степени сейчас Украина пользуется мелкими производствами, которые разбросаны по всей стране. «Вопрос производства новой бронетехники не стоит. Достаточно много у них запасов старого вооружения. Поставлена задача по массовому производству дронов через 3D-печати. Притом, что Украина испытывает значительные объективные трудности в производстве боеприпасов и многих видов вооружения, у нее есть потенциал и желание разворачивать военное производство в отраслях, которые критически важны для продолжения сопротивления, и эту опасность не надо не оценивать. Производство диверсифицируют, разбрасывают по мелким помещениям, типа автомастерских, небольших одиночных цехов, различных автобаз, которых на Украине насчитывается сотни тысяч», — подчеркнул экс-депутат Харькова. На конец 2023 года страны Запада потратили на нужды ВСУ около 113 миллиардов долларов. Военная помощь Украине начинает сокращаться. Чтобы добиться новых поставок президент Владимир Зеленский поехал в Европу. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине нужно запускать собственное производство оружия, а не ждать помощи от Запада.