Экс-футболиста Савина объявили в розыск

Евгений Савин объявлен в розыск
Экс-футболист и блогер Евгений Савин объявлен в розыск. Об этом говорится в ведомственной базе розыска МВД России.
«МВД России объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина», — передает РИА Новости. Не уточняется, по какой уголовной статье он привлечен к ответственности.
Ранее на Савина завели уголовное дело за дискредитацию армии РФ. Блогера уже штрафовали на 50 тысяч рублей за фейки о российской армии.
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