Экс-футболиста Савина объявили в розыск

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Евгений Савин объявлен в розыск Фото:

Экс-футболист и блогер Евгений Савин объявлен в розыск. Об этом говорится в ведомственной базе розыска МВД России.

«МВД России объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина», — передает РИА Новости. Не уточняется, по какой уголовной статье он привлечен к ответственности.

Ранее на Савина завели уголовное дело за дискредитацию армии РФ. Блогера уже штрафовали на 50 тысяч рублей за фейки о российской армии.

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Экс-футболист и блогер Евгений Савин объявлен в розыск. Об этом говорится в ведомственной базе розыска МВД России. «МВД России объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина», — передает РИА Новости. Не уточняется, по какой уголовной статье он привлечен к ответственности. Ранее на Савина завели уголовное дело за дискредитацию армии РФ. Блогера уже штрафовали на 50 тысяч рублей за фейки о российской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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