Развлечения Знаменитости Экс-футболиста Савина объявили в розыск 14 февраля 2024 в 19:37 Размер текста - 17 + Евгений Савин объявлен в розыск Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Экс-футболист и блогер Евгений Савин объявлен в розыск. Об этом говорится в ведомственной базе розыска МВД России. «МВД России объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина», — передает РИА Новости. Не уточняется, по какой уголовной статье он привлечен к ответственности. Ранее на Савина завели уголовное дело за дискредитацию армии РФ. Блогера уже штрафовали на 50 тысяч рублей за фейки о российской армии. Экс-футболист и блогер Евгений Савин объявлен в розыск. Об этом говорится в ведомственной базе розыска МВД России. «МВД России объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина», — передает РИА Новости. Не уточняется, по какой уголовной статье он привлечен к ответственности. Ранее на Савина завели уголовное дело за дискредитацию армии РФ. Блогера уже штрафовали на 50 тысяч рублей за фейки о российской армии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям