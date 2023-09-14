На блогера «КраСаву» завели дело за дискредитацию армии

14 сентября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Ранее Савина уже штрафовали по аналогичной статье Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший футболист и телеведущий, действующий блогер и владелец клуба «КраСава» Евгений Савин стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в повторной дискредитации армии. По данным РИА Новости, в отношении Евгения Савина следователи организовали проверку по статье о повторной дискредитации армии после его интервью журналистке Ксении Собчак. представитель пресс-службы Следственного комитета РФ в разговоре с корреспондентом URA.RU не стал отрицать факт возбуждения уголовного дела, однако какие-либо подробности раскрывать отказался. Ранее Савина уже штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Причиной был вышедший в апреле 2022 года на youtube-канале «КраСава» ролик, в котором блогер критиковал спецоперацию. В мае 2022 года он переехал на Кипр, где стал владельцем местного клуба Ypsonas и переименовал его в «FC Krasava — Eny Ypsonas». Живя в РФ, Савин выступал за различные спортклубы. В частности, «Урал», «Томь», «Анжи» и другие. На youtube-канал «КраСава» подписаны более 1,1 млн человек.

Бывший футболист и телеведущий, действующий блогер и владелец клуба «КраСава» Евгений Савин стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в повторной дискредитации армии. По данным РИА Новости, в отношении Евгения Савина следователи организовали проверку по статье о повторной дискредитации армии после его интервью журналистке Ксении Собчак. представитель пресс-службы Следственного комитета РФ в разговоре с корреспондентом URA.RU не стал отрицать факт возбуждения уголовного дела, однако какие-либо подробности раскрывать отказался. Ранее Савина уже штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Причиной был вышедший в апреле 2022 года на youtube-канале «КраСава» ролик, в котором блогер критиковал спецоперацию. В мае 2022 года он переехал на Кипр, где стал владельцем местного клуба Ypsonas и переименовал его в «FC Krasava — Eny Ypsonas». Живя в РФ, Савин выступал за различные спортклубы. В частности, «Урал», «Томь», «Анжи» и другие. На youtube-канал «КраСава» подписаны более 1,1 млн человек.