Комментатор запел на закрытой вечеринке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, находясь на Всероссийской спартакиаде в Златоусте (Челябинская область) записал ролик без звука, который вызвал много вопросов у его подписчиков. На кадрах видно, что Губерниев танцует у микрофона в каком-то местном клубе.

«Это где? Почему нет звука? Губерниев запел?» — спрашивают подписчики под выложенным роликом комментатора в его telegram-канале.

По словам местных жителей, закрытая вечеринка с участием Губерниева проходит в златоустовском клубе «Дискавери». Сам спортивный комментатор дал подсказку, написав под роликом «где-то в Златоусте… Guber Band».

Guber Band — это музыкальная группа, которую Губерниев создал в 2019 году. Музыкальный коллектив телекомментатора периодически дает концерты в барах Москвы и других городов.

Ранее Губерниев сообщал, что его удивил олимпийский размах Спартакиады в Златоусте. По его словам, это прекрасный город, где он «кайфует». В Челябинской области с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта: соревнования по семи (из четырнадцати) видам спорта проходят в пяти городах области.