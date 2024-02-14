Губерниев записал для челябинцев и подписчиков таинственный ролик без звука. Видео

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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Калининград, губерниев дмитрий
Комментатор запел на закрытой вечеринке Фото:
новость из сюжета
Спартакиада РФ в Челябинской области

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, находясь на Всероссийской спартакиаде в Златоусте (Челябинская область) записал ролик без звука, который вызвал много вопросов у его подписчиков. На кадрах видно, что Губерниев танцует у микрофона в каком-то местном клубе.

«Это где? Почему нет звука? Губерниев запел?» — спрашивают подписчики под выложенным роликом комментатора в его telegram-канале.

По словам местных жителей, закрытая вечеринка с участием Губерниева проходит в златоустовском клубе «Дискавери». Сам спортивный комментатор дал подсказку, написав под роликом «где-то в Златоусте… Guber Band».

Guber Band — это музыкальная группа, которую Губерниев создал в 2019 году. Музыкальный коллектив телекомментатора периодически дает концерты в барах Москвы и других городов.

Ранее Губерниев сообщал, что его удивил олимпийский размах Спартакиады в Златоусте. По его словам, это прекрасный город, где он «кайфует». В Челябинской области с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта: соревнования по семи (из четырнадцати) видам спорта проходят в пяти городах области.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, находясь на Всероссийской спартакиаде в Златоусте (Челябинская область) записал ролик без звука, который вызвал много вопросов у его подписчиков. На кадрах видно, что Губерниев танцует у микрофона в каком-то местном клубе. «Это где? Почему нет звука? Губерниев запел?» — спрашивают подписчики под выложенным роликом комментатора в его telegram-канале. По словам местных жителей, закрытая вечеринка с участием Губерниева проходит в златоустовском клубе «Дискавери». Сам спортивный комментатор дал подсказку, написав под роликом «где-то в Златоусте… Guber Band». Guber Band — это музыкальная группа, которую Губерниев создал в 2019 году. Музыкальный коллектив телекомментатора периодически дает концерты в барах Москвы и других городов. Ранее Губерниев сообщал, что его удивил олимпийский размах Спартакиады в Златоусте. По его словам, это прекрасный город, где он «кайфует». В Челябинской области с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта: соревнования по семи (из четырнадцати) видам спорта проходят в пяти городах области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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