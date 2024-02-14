14 февраля 2024

Путин назвал Блинкена «нашим человеком»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Прадед Энтони Блинкена действительно бежал из России, заявил Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «нашим человеком» после его рассказа о прадеде, бежавшем в 1904 году из России от еврейских погромов. Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Если посмотреть на то, что сказал госсекретарь США, многое становится ясно. Например, в архивах у нас это есть, прадед Энтони Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. <…> Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то, как минимум, считает, что никакой Украины в 1904 году там не было. Судя по всему, Блинкен — наш человек», — сказал Путин. Интервью опубликовано в официальном telegram-канале Кремля.

Ранее Владимир Путин назвал Украину искусственным государством. Российский лидер отметил, что после развала СССР Киев «утащил за собой» все, что получил «с барского плеча» России.

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Президент РФ Владимир Путин назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «нашим человеком» после его рассказа о прадеде, бежавшем в 1904 году из России от еврейских погромов. Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Если посмотреть на то, что сказал госсекретарь США, многое становится ясно. Например, в архивах у нас это есть, прадед Энтони Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. <…> Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то, как минимум, считает, что никакой Украины в 1904 году там не было. Судя по всему, Блинкен — наш человек», — сказал Путин. Интервью опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. Ранее Владимир Путин назвал Украину искусственным государством. Российский лидер отметил, что после развала СССР Киев «утащил за собой» все, что получил «с барского плеча» России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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