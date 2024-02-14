Путин назвал Блинкена «нашим человеком»

15 февраля 2024 в 02:46 Размер текста - 17 +

Прадед Энтони Блинкена действительно бежал из России, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «нашим человеком» после его рассказа о прадеде, бежавшем в 1904 году из России от еврейских погромов. Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Если посмотреть на то, что сказал госсекретарь США, многое становится ясно. Например, в архивах у нас это есть, прадед Энтони Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. <…> Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то, как минимум, считает, что никакой Украины в 1904 году там не было. Судя по всему, Блинкен — наш человек», — сказал Путин. Интервью опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. Ранее Владимир Путин назвал Украину искусственным государством. Российский лидер отметил, что после развала СССР Киев «утащил за собой» все, что получил «с барского плеча» России.

Президент РФ Владимир Путин назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «нашим человеком» после его рассказа о прадеде, бежавшем в 1904 году из России от еврейских погромов. Об этом российский лидер сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Если посмотреть на то, что сказал госсекретарь США, многое становится ясно. Например, в архивах у нас это есть, прадед Энтони Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. <…> Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то, как минимум, считает, что никакой Украины в 1904 году там не было. Судя по всему, Блинкен — наш человек», — сказал Путин. Интервью опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. Ранее Владимир Путин назвал Украину искусственным государством. Российский лидер отметил, что после развала СССР Киев «утащил за собой» все, что получил «с барского плеча» России.