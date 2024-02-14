Жительница Ташкента переехала в Курган и стала преподавать иностранные языки. Фото

15 февраля 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Девушка переехала в Курган, чтобы преподавать в медколледже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Ташкента Анастасия переехала в Курган и стала преподавать иностранные языки в Курганском базовом медицинском колледже (КБМК). Об этом сообщается на сайте УМВД региона. «Анастасия приехала в Курганскую область из г. Ташкента Республики Узбекистан. Девушка окончила Ташкентский профессиональный колледж туризма и бизнеса в 2010 году, после чего приехала в г. Шадринск и поступила учиться в Шадринский государственный педагогический институт. Получив диплом учителя английского и немецкого языков, переехала в Курган и пришла работать преподавателем в КБМК», — сообщили в ведомстве. В УМВД отметили, что после переезда в Россию Анастасия сначала получила разрешение на временное проживание. После этого она приняла участие в программе по добровольному переселению соотечественников и оформила себе гражданство РФ. Сейчас девушка имеет высшую квалификационную категорию в педагогической и занимает должность советника директора по воспитанию. Также она является региональным координатором ВОД «Волонтеры медики». Ранее URA.RU писало, что в Курган из Таджикистана приехала врач-ординатор Нигора Тухтаева. Она работает в областном перинатальном центре по специальности «Акушерство и гинекология». Девушка Анастасия (на фото слева) перебралась в Курган из Ташкента и стала работать преподавателем иностранных языков Фото: УМВД России по Курганской области Она работает в медколледже Кургана и является советником директора по воспитанию Фото: УМВД России по Курганской области

Жительница Ташкента Анастасия переехала в Курган и стала преподавать иностранные языки в Курганском базовом медицинском колледже (КБМК). Об этом сообщается на сайте УМВД региона. «Анастасия приехала в Курганскую область из г. Ташкента Республики Узбекистан. Девушка окончила Ташкентский профессиональный колледж туризма и бизнеса в 2010 году, после чего приехала в г. Шадринск и поступила учиться в Шадринский государственный педагогический институт. Получив диплом учителя английского и немецкого языков, переехала в Курган и пришла работать преподавателем в КБМК», — сообщили в ведомстве. В УМВД отметили, что после переезда в Россию Анастасия сначала получила разрешение на временное проживание. После этого она приняла участие в программе по добровольному переселению соотечественников и оформила себе гражданство РФ. Сейчас девушка имеет высшую квалификационную категорию в педагогической и занимает должность советника директора по воспитанию. Также она является региональным координатором ВОД «Волонтеры медики». Ранее URA.RU писало, что в Курган из Таджикистана приехала врач-ординатор Нигора Тухтаева. Она работает в областном перинатальном центре по специальности «Акушерство и гинекология».