14 февраля 2024

Жительница Ташкента переехала в Курган и стала преподавать иностранные языки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка переехала в Курган, чтобы преподавать в медколледже Фото:

Жительница Ташкента Анастасия переехала в Курган и стала преподавать иностранные языки в Курганском базовом медицинском колледже (КБМК). Об этом сообщается на сайте УМВД региона.

«Анастасия приехала в Курганскую область из г. Ташкента Республики Узбекистан. Девушка окончила Ташкентский профессиональный колледж туризма и бизнеса в 2010 году, после чего приехала в г. Шадринск и поступила учиться в Шадринский государственный педагогический институт. Получив диплом учителя английского и немецкого языков, переехала в Курган и пришла работать преподавателем в КБМК», — сообщили в ведомстве.

В УМВД отметили, что после переезда в Россию Анастасия сначала получила разрешение на временное проживание. После этого она приняла участие в программе по добровольному переселению соотечественников и оформила себе гражданство РФ. Сейчас девушка имеет высшую квалификационную категорию в педагогической и занимает должность советника директора по воспитанию. Также она является региональным координатором ВОД «Волонтеры медики».

Ранее URA.RU писало, что в Курган из Таджикистана приехала врач-ординатор Нигора Тухтаева. Она работает в областном перинатальном центре по специальности «Акушерство и гинекология».

Девушка Анастасия (на фото слева) перебралась в Курган из Ташкента и стала работать преподавателем иностранных языков
Девушка Анастасия (на фото слева) перебралась в Курган из Ташкента и стала работать преподавателем иностранных языков
Фото:
Она работает в медколледже Кургана и является советником директора по воспитанию
Она работает в медколледже Кургана и является советником директора по воспитанию
Фото:

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Жительница Ташкента Анастасия переехала в Курган и стала преподавать иностранные языки в Курганском базовом медицинском колледже (КБМК). Об этом сообщается на сайте УМВД региона. «Анастасия приехала в Курганскую область из г. Ташкента Республики Узбекистан. Девушка окончила Ташкентский профессиональный колледж туризма и бизнеса в 2010 году, после чего приехала в г. Шадринск и поступила учиться в Шадринский государственный педагогический институт. Получив диплом учителя английского и немецкого языков, переехала в Курган и пришла работать преподавателем в КБМК», — сообщили в ведомстве. В УМВД отметили, что после переезда в Россию Анастасия сначала получила разрешение на временное проживание. После этого она приняла участие в программе по добровольному переселению соотечественников и оформила себе гражданство РФ. Сейчас девушка имеет высшую квалификационную категорию в педагогической и занимает должность советника директора по воспитанию. Также она является региональным координатором ВОД «Волонтеры медики». Ранее URA.RU писало, что в Курган из Таджикистана приехала врач-ординатор Нигора Тухтаева. Она работает в областном перинатальном центре по специальности «Акушерство и гинекология».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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