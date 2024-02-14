Губернатор Шумков вручил награды на митинге в честь годовщины Афганской войны. Фото, видео

15 февраля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

На митинге в честь годовщины Афганской войны в Кургане вручили награды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане прошел митинг в честь памяти солдат, участвовавших в Афганской войне. На нем также присутствовал глава региона Вадим Шумков, который вручил награды военнослужащим. На митинге также вручили Орден Мужества. Об этом передает корреспондент URA.RU. «35 лет назад вы начали большой путь — путь домой. С той поры случилось многое. Главное, что сейчас, на исходе этого пути, мы видим очищение нашего общества и нашего народа. Настоящая элита здорового общества — это воины, которые готовы отдать жизнь за свою страну и народ. Вам было особенно тяжело, потому что вы были в самом начале этого пути. За это вам спасибо», — выступил с речью губернатор Шумков. Сообщается, что председатель Общественной организации ветеранов оганов внутренних дел Сергей Захаров получил награду за помощь в патриотическом воспитании. Он отметил, что курганские полицейский также выполняли служебно-боевые задачи в Афганистане. Награды получили другие участники митинга. На мероприятии вручили Орден Мужества младшему лейтенанту Владимиру Нестерову. Военных награждали глава Курганской области Вадим Шумков и военком Айрат Зарипов. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню. На митинг также пришли военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова, а также замгубернатора Станислав Носков. Также почтили память солдат представители силовых структур и участник с влагами войск и союза ветеранов. 15 февраля 2024 года стал годовщиной вывода советских солдат из Афганистана, где проходил военный конфликт. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков почтил память солдат, участвовавших в Афганской войне. Глава региона назвал солдат российской элитой и благодарил за отвагу и помощь. Курганцы собрались на митинг, чтобы почтить память солдат Афганской войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Вадим Шумков выступил перед участниками митинга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане прошел митинг в честь годовщины окончания Афганской войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцу вручили Орден Мужества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане прошел митинг в честь памяти солдат, участвовавших в Афганской войне. На нем также присутствовал глава региона Вадим Шумков, который вручил награды военнослужащим. На митинге также вручили Орден Мужества. Об этом передает корреспондент URA.RU. «35 лет назад вы начали большой путь — путь домой. С той поры случилось многое. Главное, что сейчас, на исходе этого пути, мы видим очищение нашего общества и нашего народа. Настоящая элита здорового общества — это воины, которые готовы отдать жизнь за свою страну и народ. Вам было особенно тяжело, потому что вы были в самом начале этого пути. За это вам спасибо», — выступил с речью губернатор Шумков. Сообщается, что председатель Общественной организации ветеранов оганов внутренних дел Сергей Захаров получил награду за помощь в патриотическом воспитании. Он отметил, что курганские полицейский также выполняли служебно-боевые задачи в Афганистане. Награды получили другие участники митинга. На мероприятии вручили Орден Мужества младшему лейтенанту Владимиру Нестерову. Военных награждали глава Курганской области Вадим Шумков и военком Айрат Зарипов. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню. На митинг также пришли военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова, а также замгубернатора Станислав Носков. Также почтили память солдат представители силовых структур и участник с влагами войск и союза ветеранов. 15 февраля 2024 года стал годовщиной вывода советских солдат из Афганистана, где проходил военный конфликт. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков почтил память солдат, участвовавших в Афганской войне. Глава региона назвал солдат российской элитой и благодарил за отвагу и помощь.